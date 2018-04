Ein 45-Jähriger Mann ist am Sonntag gegen 16 Uhr in Oberkochen betrunken mit seinem Auto davongefahren. Das beobachtete eine Zeugin, die die Polizei verständigte. Bei einer Fahndung fanden die Beamten den Fahrer, der sich Blut abnehmen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. „Er dürfte nun in nächster Zeit als Fußgänger unterwegs sein und eine empfindliche Strafe erhalten“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.