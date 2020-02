Leicht verletzt wurden ein 24jähriger Audi Fahrer und dessen 15jährige Beifahrerin bei einem Auffahrunfall am Samstagabend. Der Audi Q5 stand zum Zeitpunkt des Unfalls an der roten Ampel vor der Einmündung zur A7. Eine heranfahrende Toyota Fahrerin hatte offensichtlich übersehen, dass der Audi steht und war hinten aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls öffneten sich in dem Toyota beide Airbags. Die 41jähre Fahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die Insassen des Audi wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 28.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme bemerkte die Streife des Polizeireviers Giengen bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch. Ein bei ihr durchgeführter Test bestätigte die Vermutung. Sie hatte mehr als 1,8 Promille geblasen. In ihrem Auto konnte in einer Flaschenhalterung eine fast leer getrunkene Flasche Sekt aufgefunden werden. Eine weitere lag im Fußraum hinter der Fahrerin. Die 41jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Gegen sie wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.