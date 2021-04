Betrüger prellt Senior um 4000 Euro

Ein 85-Jähriger ist das Opfer eines Telefonbetrügers geworden.

Der Anrufer, der sich als Mitarbeiter der VR-Bank ausgab, fragte den Senior am Freitag, ob er eine Überweisung von 4000 Euro getätigt habe. Als dieser verneinte, gab der Betrüger an, dass er dann die Überweisung rückgängig machen werde. Im Verlauf des Gespräches wurden dem 85-Jährigen vier TAN-Nummern auf sein Handy übermittelt, welche er dem Anrufer gutgläubig nannte. Als sich der Senior später bei seinem Online-Konto anmelden wollte, war dies nicht mehr möglich. Seine Nachfrage bei seiner Bank am Montag ergab dann, dass bereits am Freitag von seinem Konto 2000 Euro und am Montag weitere 4000 Euro abgebucht worden waren. Zwei weitere Abbuchungsversuche misslangen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: