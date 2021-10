Betrüger prellen Ladenbesitzer mit Wechselgeld-Masche

Zwei Betrüger haben am Samstagnachmittag mehrere Geschäfte in Aalen geprellt. Die Polizei geht davon aus, dass sie es auch in weiteren versuchen werden. Daher hat sie eine Täterbeschreibung herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der erste Fall hat sich in einem Shishaladen in der Bahnhofstraße zugetragen. Dort hat einer der beiden Männer gegen 17 Uhr 100 Euro gewechselt, der andere zur Ablenkung mehrere kleinere Gegenstände gekauft. Während der Inhaber des Shisha-Ladens mit der Abwicklung des Kaufs beschäftigt gewesen ist, nahm der andere den 100 Euro-, aber auch die anderen Scheine, an sich.

Dieselbe Betrugsmasche, so berichtet die Polizei weiter, hätten die beiden kurze Zeit später in einem weiteren Geschäft abgezogen. Aufgrund der Wiederholung gehen die Beamten davon aus, dass sie es auch noch in weiteren Geschäften versuchen werden oder bereits versucht haben.

Täterbeschreibungen

Beide Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und arabisch oder türkisches Aussehen haben. Sie sind circa 1,75 Meter groß, der eine stämmig, der andere schlanker. Einer der Männer wurde zudem mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Vollbart beschrieben.

Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen oder weitere Landenbesitzer darum, die ebenfalls Opfer der gleichen Betrugsmasche geworden sind, sich unter der Telefonnummer 07361 / 524 0 zu melden.