Betrüger festgenommen: Polizei sucht Opfer

Offenbar ist eine ältere Frau Mitte Dezember Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, übergab sie Wertsachen an einen 21-Jährigen, der in Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen von der Polizei festgenommen werden konnte. Die Polizei sucht jetzt nach der Geschädigten.

Am 13. Dezember ist in Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen ein 21-jähriger Betrüger auf frischer Tat bei einer Geldübergabe festgenommen worden. Der dortigen Kriminalpolizei liegen zwischenzeitlich Erkenntnisse vor, dass dieser Tatverdächtige am Mittwoch, 7. Dezember, gegen 13 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Eduard-Pfeiffer-Straße in Aalen war und Wertgegenstände von einer älteren Frau entgegennahm.

Ein derartiger Vorfall wurde bislang in Aalen bei der Polizei allerdings nicht zur Anzeige gebracht. Nun sollte sich das Opfer oder auch ein Tatzeuge zur Klärung des Betrugsdelikts dringend mit der Kriminalpolizei am Aalener Polizeipräsidium unter Telefon 07361/5800 in Verbindung setzen.

Woher das mögliche Betrugsopfer stammt, ist nach wie vor unklar. Kriminalpolizeilichen Erfahrungen zufolge finden auch häufig derartige Geldübergaben außerhalb der Wohnorte der Opfer statt. Somit ist nicht auszuschließen, dass die unbekannte Seniorin auch aus einem benachbarten Landkreis stammen könnte.