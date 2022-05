Betrieb mit Kreativität aufrecht erhalten

Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Sankt Bonifatius und des Chors A-Chor-de sind zu ihrer Hauptversammlung im Edith-Stein-Haus zusammengekommen. Vorsitzende Martina Salat sagte, seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 sei nichts mehr gewesen wie zuvor.

Aus Vorsichtsgründen fanden in Zeiträumen besonders hoher Inzidenzen keine Chorproben statt. Die Hauptversammlung 2021 fiel aus. Die Pandemie , so Salat, habe große Anforderungen an die Vorsitzende und das Vorstandsteam gestellt, welches für die Organisation sowie Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandregelungen verantwortlich gewesen seien. Die Erfüllung der Aufgaben in der Gemeinde wäre nicht ohne die kreative Unterstützung der Chorleiterin Stefanie Augenstein möglich gewesen, die neben den üblichen Chorproben ein Singen im Freien und zahlreiche Proben für Ensembles angeboten habe.

Schriftführerin Gabriele Schimmele dankte in ihrem Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 den Sängerinnen und Sängern sowie der Chorleiterin für das Durchhaltevermögen, sodass es möglich gewesen sei, auch bei mäßigem Probenbesuch die geplanten Aufgaben zu erfüllen. Sie appellierte an alle, wieder regelmäßig und zuverlässig an den Proben teilzunehmen.

Die Kassenführerin Ursula Hintz berichtete von einer guten Kassenlage. Pastoralreferent Wolfgang Fimpel dankte den Sängerinnen und Sängern des Chors, die im Kleingruppen viele Gottesdienste in den Zeiten mitgestaltet hätten, in denen Gemeindegesang nicht erlaubt war. Ein besonderer Dank galt Burga Klingler, die sich unermüdlich beim Kantorendienst einbrachte.

Der Sprecher des Chors A-Chor-de, Thomas Dietrich, äußerte den Wunsch, dass auch künftig zu besonderen Anlässen oder ausgewählten Ereignissen der Chor in Projekten weiter die Chorgemeinschaft Kirchenchor Sankt Bonifatius bereichern könne. Danach konnten in öffentlicher Wahl alle Ämter des Vorstandsteams unter dem Vorsitz von Martina Salat wieder besetzt werden.

Die Jubilare wurden für ihre Dienste in der Kirchenmusik zum Lobe Gottes geehrt. es sind dies Irmi Grasmannsdorf, Anneliese Seibold und Ursula Hintz für 25 Jahre,

Thomas Dietrich, Hans Wiedmann, Jürgen Zetzsche sowie Inge und Helmut Banschbach für 40 Jahre und Karin Rieger für 65 Jahre.