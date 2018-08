Betrüger verschickt falsche Polizei-Mails

Eine Aalenerin hat Anfang der Woche per E-Mail die Aufforderung bekommen, rund 340 Euro auf ein Konto einzubezahlen, dessen Daten dem Anhang der Mail zu entnehmen wären. Als Absenderadresse wurde eine gefälschte Mailadresse angegeben, die den Eindruck erweckte, vom Polizeirevier Aalen zu stammen. Die Frau reagierte völlig richtig: Sie öffnete den Anhang der Mail nicht und erstattete Anzeige. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass von der Polizei niemals irgendwelche Forderungen per Mail versandt werden.