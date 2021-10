Wegen steigender Infektionszahlen gelten Besucherbeschränkung in den Kliniken

Ab diesem Samstag, 30. Oktober, sind Patientenbesuche in den Kliniken Ostalb nur noch eingeschränkt möglich. Das teilen die Kliniken mit. Pro Patient und pro Tag ist demnach ein Besucher in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr zugelassen. Die Besuchszeit endet um 18 Uhr.

Der Besuch ist laut Mitteilung der Kliniken Ostalb nach der 3G-Regel mit entsprechendem Nachweis möglich, also mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid-19 oder einer Genesung innerhalb der letzten sechs Monate von einer Covid-19-Erkrankung oder mit einem negativen Test. Selbst erstellte Nachweise können nicht akzeptiert werden.

Die Kliniken Ostalb bitten darum, dass Besucher ihre Identität entsprechend ausweisen. Vor Zutritt zur Klinik muss ein Selbstauskunftsbogen ausgefüllt werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, sei es hilfreich, den Bogen vorausgefüllt mitzubringen. Der Fragebogen steht zum Download auf der Website der Kliniken Ostalb bereit unter www.kliniken-ostalb.de

In bestimmten Bereichen wie in der Geburtshilfe, den Kinderkliniken oder bei schwerstkranken Patienten und in akuten, lebensbedrohlichen Situationen sind Ausnahmen beim Besuch nach Absprache möglich.