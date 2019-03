Besucherbergwerk eröffnet: Wetter gut, Lage schlecht

Besser hätte das Wetter nicht sein können zur Eröffnung des Besucherbergwerks. Schlechter hätte die Nachrichtenlage nicht sein können. Denn überschattet wird der Start in die 33. Saison des „Tiefen Stollen“ vom nun endgültigen Aus für die SHW-Gießerei. Im ehemaligen Betsaal der Bergleute in der Erzgrube sprach Aalens OB deutliche Worte. Warum und wie es zur Schließung von SHW CT gekommen sei, „verstehe wer will.“

Steigergebet, das Glöckchen auf der traditionsreichen Erzgrube, der Marsch der SHW-Bergkapelle mit dem Steigerlied „Glück auf“ zum Vorplatz vor dem Stollenmund und wieder ein herrlicher Samstagmorgen zum Saisonstart: Ein jährlich wiederkehrendes Ritual als beste Traditionspflege. Doch diesmal war es anders. „Licht und Schatten“ liegen eng beieinander, hatte Thilo Rentschler gesagt.

Drei verhängnisvolle und völlig überflüssige Fehler wurden gemacht, stellte Rentschler fest. Zum einen der Verkauf der SHW vor 15 Jahren durch das Land und die Zerschlagung in mehrere Sparten. Ein großes Unternehmen hätte sich sicherlich auch in wirtschaftlichen Tiefs behaupten können. Dann sei die CT in die Hände eines „Glücksritters“ beziehungsweise in die einer „Heuschrecke“ geraten, der es nur um Profit und Umsatz ging. Drittens hätten die Hauptkunden (wie etwa Voith) den Traditionsbetrieb im Stich gelassen. Es gab, so Rentschler, über viele Jahre eine verlässliche Lieferkette zwischen denen und der Gießerei mit ihren hochqualitativen Erzeugnissen. Wie sie die künftig einhalten wollten – auch das „verstehe wer will.“

Was Aalens OB auch nicht versteht: Gerade die Energiewende, in der immer mehr dezentrale Großmotoren und Motorblöcke benötigt werden, wäre eine Riesenchance für die Gießerei gewesen. Auch die sei vertan worden.

Rentschler hatte auch an den ersten Europäischen Geopark-Kongress in Aalen erinnert, der am Freitag zu Ende gegangen war. Es sei wichtig, die Schönheit unserer Heimat noch weiter herauszustellen. Die könne man „wunderbar erleben“ man müsse nicht „irgendwohin jetten.“

Auch Betriebsleiter Fritz Rosenstock, selber jahrelang Bergmann, hatte das Thema aufgegriffen. Er erinnerte an das Ende der Montanunion und an die Schicksale der SHW-CT-Mitarbeiter: „Es trifft immer die Falschen.“