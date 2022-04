Besucher in Wasseralfingen zeigen sich großzügig. Der Erlös geht nun an „Ärzte ohne Grenzen“.

Nach drei Jahren Pause fand wieder ein Ostermarkt in Wasseralfingen statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher tummelten sich an den Verkaufs- und Essensständen rund um die Osterlandschaft auf dem Stefansplatz. Außerdem wurden an einem Stand Spenden für die Ukraine gesammelt. Hier lagen gespendete Vergissmeinnicht und Narzissen von Blumen Wolter, gelbe und blaue Ostereier vom Hühnerhof Hermannsfeld sowie Süßigkeiten von Nahkauf Engelbert Schieble zum Mitnehmen bereit, dafür wurde die aufgestellte Spendenbox eifrig gefüllt. Auch Claudia Köditz-Habermann von der Firma OWD am Nachbarstand gab 50 Prozent ihrer Einnahmen für die Ukraine weiter und rundete den Spendenbetrag auf. Insgesamt kam so der stolze Betrag von 2000 Euro zusammen, der an „Ärzte ohne Grenzen“ überwiesen wurde. Diese Hilfsorganisation engagiert sich für die ärztliche Versorgung in ukrainischen Krankenhäusern mit einem Schwerpunkt auf Hilfe bei Kriegsverletzungen.