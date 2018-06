Besucher feiern letzten Gottesdienst in der Markuskirche

Mit etwas Wehmut, aber auch mit einem beherzten Blick nach vorne aufs künftige Gemeindezentrum in der Innenstadt hat sich die Evangelische Kirchengemeinde von der Markuskirche und dem Gemeindezentrum im Hüttfeld am Sonntagnachmittag verabschiedet. Knapp 52 Jahre lang waren Kirche und Zentrum Ort der Begegnung.

Gruppen und Kreise haben sich hier über die Jahre getroffen, es gab viele Gottesdienste und Konzerte. Mit beidem letzteren endete nun auch die Ära des Gemeindezentrums. Am 1. August geht das Gelände in den Besitz der Aalener Wohnungsbau über. Der Kindergarten „Sonnenhaus“ bleibt auf noch unbestimmte Zeit erhalten.

2014 hatte die Evangelische Kirchengemeinde das Areal um die Markuskirche und ebenfalls die Martinskirche (Pelzwasen) verkauft. Es gab mehrere Gründe für die Schließung. Die Heizkosten im Winter waren dramatisch hoch, die Technik war veraltet, etwa eine halbe Million Euro hätten investiert werden müssen – bei immer weniger Kirchenmitgliedern und zurückgehenden Haushaltsmitteln. Die Markuskirche ist nun die erste der beiden Kirchen, die die Evangelische Kirchengemeinde aufgibt.

Pfarrer Marcus Frey war rund zwölf Jahre lang für die Gemeinde der Markuskirche zuständig. Beim Abschied und dem Rückblick sei natürlich auch Trauer dabei. „Vom Kopf her macht die Aufgabe Sinn, im Herzen wird man das nicht so schnell los“, sagt er. Es sei richtig, auch wenn es weh tut. Aus dem Apostelbrief 17 zitiert er: „Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gebaut sind.“ Und er verweist auf das neue Gemeindehaus als zentrales Gebäude an der Friedhofstraße. Es biete all das, was im Hüttfeld nicht möglich gewesen sei und wird nach knapp zweijähriger Bauzeit am 16. September eingeweiht.

Zum Abschied gab es am Sonntag eine Abschlussveranstaltung, die Frey moderierte und musikalisch umrahmt von der „ZAGG-Band“ und der Seniorkantorei. Den Abschlussgottesdienst hatte Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm gestaltet. Ihre Predigt drehte sich um Psalm 103 und die Botschaft, dass nun alles gut weitergeht. (lem)