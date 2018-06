Vier Besucher aus der Partnergemeinde Webster sind kürzlich in Dewangen zu Gast gewesen. Der Partnerschaftsverein Dewangen sowie Ortsvorsteher Eberhard Stark boten den Gästen aus den USA ein interessantes Programm: Neben Besuchen in Aalen ging es für die Delegation unter anderem nach München, Isny und Ellwangen. Mitglieder der Delegation waren Mike Dunse (Gemeinderat von Webster) seine Frau Stacey (Inhaberin eines Fotostudios in Webster) sowie Austin Norton (Wildhüter / Ranger in Tier- und Naturschutzgebiet um Webster) und seine Frau Tina (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Highschool in Webster). Sie überreichten an Markus Maile und Eberhard Stark ein Gastgeschenk, das im Neubau des Dewanger Rathauses zu sehen sein wird. Foto: Partnerschaftsverein Dewangen