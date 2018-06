Besuch in Satu Mare: Landrat Pavel wagt ein Tänzchen

Kontrastprogramm am zweiten Tag des Besuchs der Delegation aus dem Ostalbkreis in Rumänien: Während sich ein Teil der Besucher am Vormittag auf der Mülldeponie und danach am Hauptsitz der Klinik des Kreises Satu Mare umschaute, führte den anderen Teil eine Fahrt durch den Kreis hin zum Oas-Gebiet, einer Bergregion, wo der Kreis ein Kleines Skigebiet samt Sessellift entwickelt hat, das im kommenden Winter erstmals Touristen aus Rumänien, Ungarn und der Ukraine empfangen will.

Am Nachmittag wurde die komplette Delegation dann in der Stadt Negresti-Oas im dortigen Freilandmuseum äußerst herzlich empfangen (unser Bild). Das rumänisch-ethnografische Museum zeigt die Kultur und Geschichte des ethnologisch eigenständigen Oas-Gebiets im Grenzbereich zwischen Rumänien, Ungarn und der Ukraine. Am Ende dürften auch Landrat Klaus Pavel und etliche Mitglieder der Delegation ein Tänzchen mit den bunt herausgeputzten Trachtenträgerinnen wagen.

Mit der feierlichen Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags zwischen dem Ostalbkreis und dem Kreis Satu Mare steht am Sonntag der Höhepunkt der Reise an. Mit dabei wollen auch zwei Minister der rumänischen Staatsregierung sein.