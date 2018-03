Bestleistungen über Bestleistungen

Vor Kurzem haben Athleten der DJK SG Wasseralfingen an den Regionalhallenmeisterschaften im Mehrkampf in Schwäbisch Gmünd teilgenommen. Hannes Frankenreiter, Leonie Kroter und Maja Scholz zeigten dabei deutlich, dass sie zur regionalen Spitze gehören: In den Mehrkampf- und fast allen Einzelwertungen kamen sie auf erste und weitere vordere Platzierungen, wobei in fast allen Disziplinen persönliche Bestleistungen (PB) erzielt wurden.

Vizemeisterin in dem mit 24 Teilnehmerinnen größten Teilnehmerfeld (W 12) wurde Leonie Kroter mit 1650 Punkten (PB). Souverän bestimmte sie den Weitsprung mit tollen 4,60 Meter (PB) und den Hochsprung mit übersprungenen 1,38 Meter (PB); in beiden Fällen lag sie in der Konkurrenz ganz vorne. Für die Teilnehmerinnen (W 12) gab es im Mehrkampf zum ersten Mal einen Kugelstoßwettkampf als Disziplin. Hier verlor Kroter nach - für sie sehr guten - gestoßenen 5,92 Metern ein paar Punkte, so dass sie letztlich knapp am Mehrkampf-Titel vorbeischrammte. Das Erreichen des Vizemeistertitels in dieser starken Altersgruppe ist dennoch eine hervorragende Leistung.

Wertvolle Punkte für die Gesamtwertung

Maja Scholz erreichte im Mehrkampf der Altersklasse W 14 den dritten Platz mit 1786 Punkten (PB) in einem mit 19 Athletinnen ebenfalls großem Teilnehmerfeld. Eine sehr starke Laufleistung zeigte sie über die 50 Meter, die sie in 7,41 Sekunden absolvierte und damit Tagesschnellste in der Altersklasse W 14 wurde. Beim Hochsprung sprang sie als Erstplatzierte – zusammen mit zwei weiteren Athletinnen – über die 1,48 Meter hohe Latte (PB). Im Weitsprung verfehlte sie mit ihren 4,65 Metern nur um einen Zentimeter den zweiten Platz in der Einzelwertung, konnte aber auch hier wertvolle Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Pech hatte Hannes Frankenreiter in der M-13-Konkurrenz: Er kam mit dem Anlauf beim Weitsprung diesmal irgendwie nicht zurecht, so dass nur Fehlversuche zu Buche standen. Als echter Wettkämpfer hielt ihn das aber nicht davon ab, motiviert die anderen Disziplinen zu absolvieren.

Und die Ergebnisse lassen sich sehen: Die 50 Meter sprintete er in der Zeit von 7,48 Sekunden (PB), womit er als Zweiter die Ziellinie überquerte. Die gleiche Einzelplatzierung gelang ihm im Kugelstoßen, wo er mit sehr guten 8,56 Metern (PB) viele Punkte sammeln konnte. Auch im Hochsprung erreichte er mit übersprungenen 1,40 Metern eine Einzelplatzierung im ersten Drittel des 13 Sportler zählenden Teilnehmerfeldes. Durch die fehlenden Punkte im Weitsprung erzielte Frankenreiter aber nur 1251 Punkte in der Mehrkampfwertung, was den elften – nicht einmal letzten -Platz bedeutete. Hätte er im Weitsprung die gleiche Weite wie im vergangenen Jahr erzielt wäre eine Platz auf dem Siegerpodest sicher gewesen. Diese Wettkampfergebnisse waren für das Trainerteam eine Bestätigung des intensiven Hallentrainings.