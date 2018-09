In Röhlingen findet am Mittwoch, 3. Oktober, in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins ein großes Voltigierturnier statt. In Prüfungen bis zur Klasse L wird bester Voltigiersport gezeigt.

Die Teilnehmer kommen aus dem Ostalbkreis, aber auch von weiter her, bis nach Herrieden oder Gerolfingen geht das Einzugsgebiet Mit einer überragend großen Beteiligung von rund 30 Gruppen und und über 20 Einzelvoltigierern ist mit erstklassigem Sport zu rechnen. Die Prüfungen gehen von Gruppen-Voltigierwettbewerben bis zur Klasse L in Pflicht und Kür über Einzelwettbewerbe bis zu Kostüm- und Schritt-Gruppen für die Einsteiger. Am Nachmittag finden die Gruppenvoltigierwettbewerbe für die Nachwuchsvoltigierer statt, der Vormittag beginnt mit den Gruppenvoltigierwettbewerben von Klasse A bis zur Klasse L. Die Siegerehrungen zum letzten Teil finden ab zirka 18 Uhr statt.

Die Röhlinger Voltigierer schicken ihre Nachwuchsvoltigiergruppe an den Start und vertreten ihren Verein auch im Einzel.