Bester Bundesliga-Offensivspieler geht: TJ Shorts II kehrt nicht zu den HAKRO Merlins zurück

Point Guard TJ Shorts II sucht nach seiner herausragenden Basketball-Bundesliga und FIBA Europe Cup Spielzeit in diesem Sommer eine neue Herausforderung und kehrt nicht mehr zu den HAKRO Merlins Crailsheim zurück.

39 Mal lief Timothy Neocartes Shorts II im Trikot mit dem Zauberer auf der Brust auf und entwickelte sich zum Go-to-Guy im Team von Headcoach Sebastian Gleim. Im FIBA Europe Cup wurde der quirlige Spielmacher mit durchschnittlich 17,6 Punkten zum Topscorer des gesamten Wettbewerbs. In der nationalen easyCredit Basketball Bundesliga wurde Shorts II zum besten Offensivspieler der Spielzeit 2021/2022 gewählt und in der Hauptrunde ebenfalls ligaweit zum Topscorer mit 20,6 Zählern. Nun steht fest, dass der Spielmacher in der kommenden Saison nicht nach Hohenlohe zurückkehrt und eine neue Herausforderung sucht.

Shorts II kam im letzten Jahr von den Hamburg Towers, wo er bereits eine ordentliche erste BBL-Saison ablieferte. Diese Leistungen konnte er allerdings noch mal übertreffen und spielte sich mit seiner Schnelligkeit ins Rampenlicht. Im FIBA Europe Cup Viertelfinale in Leiden riss sich der Amerikaner dann den Brustmuskel und fiel für den Rest der Saison aus. Er reiste allerdings nicht zurück in die Heimat, sondern unterstützte sein Team bis zur letzten Partie von der Bank aus.

„Vielen Dank an die Merlins-Fans für die große Unterstützung, die sie mir und meiner Familie in der vergangenen Saison entgegengebracht haben. Ich hatte ein großartiges Jahr, welches für mich persönlich sehr unglücklich endete. Aber der Verein und die Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, zeigt sich Shorts dankbar.

„Die HAKRO Merlins wünschen TJ eine schnelle vollständige Genesung und nur das Beste für seine sportliche und private Zukunft“, heißt es vonseiten des Vereins.