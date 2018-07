„Beste Wohnlage“ bei Augustinuskirche

Rund um die Augustinuskirche in der Triumphstadt zwischen Langert- und Saarstraße sollen Baulücken geschlossen werden und ein kleineres, zentrumsnahes neues Wohngebiet entstehen. Diese „Nachverdichtung“ als klassische Innenentwicklung kommt denn auch gut an im Gemeinderat. Er sieht die Chance, dringend benötigten Wohnraum in guter (Hang)-Lage mit sozialer Komponente zu schaffen. Wäre es nach Norbert Rehm (FDI) gegangen, hätte man den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan erst einmal verschoben.

Es geht um ein Gebiet von rund 1,8 Hektar Größe, südlich der Kernstadt und etwa südlich des Burgstalls. Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle hatte den Bebauungsplan kurz erläutert, er stammt aus den 70er-Jahren und sah eigentlich eine eingeschossige Bauweise vor. Hier könnte man aber noch „mehr zugeben“, erklärte er. Die Kirche soll erhalten bleiben und im östlichen Bereich ein neuer Kindergarten mit vier Gruppen entstehen.

Bei der Planung für dieses neue Quartier ist Thomas Wagenblast (CDU) „im Grundsatz einig mit dem Bürgermeister“, man stehe ja unter einem hohen Druck, Wohnraum zu schaffen. Bereits jetzt verliere man Einwohner, die ins Umland ziehen. Auch weil es sich um „beste Wohnlage“ handle, schlägt Wagenblast einen beschränkt ausgeschriebenen städtebaulichen Wettbewerb für die Planung vor. Bei der „Intension der Planung“ geht Rehm auch noch mit. Bei der Planung des Grundstücks, das die katholische Kirchengemeinde veräußern will, hätte er aber gern Kirchenvertreter dabei, um nach der Sommerpause „sachgerecht entscheiden“ zu können. Denn es sei unter anderem über eine eventuelle Sondernutzung der Kirche zu reden.

Für die Grünen geht der Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss in Ordnung. Michael Fleischer begrüßte es, „im Bestand Wohnraum zu schaffen“, gut sei auch, dass die Straße (im Norden) nun nicht mehr vorgesehen sei, zugunsten eines Rad- und Fußwegs. Wichtig sei, dass hier angemessen verdichtet und die Sozialquote für bezahlbaren Wohnraum eingehalten werde. Denn der sei sehr wichtig.

„Alles sei richtig“, was die Vorredner sagten, fand Albrecht Schmid (SPD) – außer Rehms Antrag, die Sache vertagen zu wollen, um mit der Kirchengemeinde zu reden: „Es ist nicht unsere Aufgabe, sich in die Diskussion der Kirchengemeinde einzumischen.“ Ziemlich ähnlich sah das auch der OB. Die Kirchengemeinde, so Thilo Rentschler, wisse, was sie wolle.