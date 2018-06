Beste Veröffentlichung kommt aus Aalen

Die Hochschule Aalen baut ihre Forschungsaktivitäten im 3D-Druck aus. Eine neue Studie zum 3D-Druck von Hartmetallen wurde jetzt auf der Pro-AM in Singapur mit einem Preis in der Kategorie Beste Veröffentlichung honoriert.

Der 3D-Druck ist eine Technologie, bei dem Material Schicht für Schicht aufgetragen wird, um dreidimensionale Gegenstände zu erzeugen. In der industriellen Produktion werden damit unter anderem Kleinserien hergestellt. Die Hochschule Aalen forscht seit mehreren Jahren zum 3D-Druck. Die prämierte Studie beschäftigt sich mit dem 3D-Druck von Werkzeugen aus Hartmetallen wie zum Beispiel Bohrerschäfte. Diese werden seit Jahrzehnten durch konventionelles Sintern hergestellt.

In Aalen können diese Werkstücke nun quasi in einem Schritt aus Hartmetallpulver gefertigt werden. Dabei wurde der gesamte Prozess von der Auswahl der Metallpulver bis hin zur Fertigung auf dem hauseigenen 3D-Drucker und die nachfolgende Qualitätsbewertung in Aalen durchgeführt. Hohes Potenzial verspreche das neue Verfahren auch für die Integration von Sensoren für Anwendungen im Bereich Industrie 4.0, schreibt die Hochschule in einer Mitteilung.

Die vorgestellte Studie mit dem Titel „Laser Sintering of Tungsten Carbide Cutter Shafts with Integrated Cooling Channels“ wurde in Singapur mit einem Preis in der Kategorie Beste Veröffentlichung honoriert. Die präsentierten Ergebnisse basieren auf einer Kooperation zwischen dem Institut für Materialforschung (IMFAA), dem Zentrum für virtuelle Produktentwicklung (ZVP) und der Aalener Firma Mapal.