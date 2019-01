Bespuckt und getreten: Reihe von Gewalttaten gegen Polizisten reißt nicht ab

Die Reihe an Gewalttaten gegen Polizeibeamte im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen reißt nicht ab. Jetzt vermeldet die Polizei auch zwei Vorfälle aus Aalen. Polizeipräsident Roland Eisele kündigt unterdessen an, man werde mit aller Konsequenz gegen solche Taten vorgehen.

Zwei Brüder im Alter von 29 und 28 Jahren haben, wie die Polizei aktuell vermeldet, in der Nacht zum Sonntag vor einer Aalener Diskothek einem Platzverweis keine Folge geleistet und mehrere Polizeibeamte angegriffen. Die Beamten waren am Sonntag gegen 1 Uhr zu der Diskothek in der Burgstallstraße gerufen worden, nachdem dort ein Türsteher beleidigt worden war. Die Streifenbesatzungen stellten daraufhin eine vierköpfige Personengruppe fest, unter der sich die beiden tatverdächtigen Brüder befanden. Nachdem deren Personalien erhoben waren, wurde ihnen aufgrund ihres aggressiven Verhaltens ein Platzverweis erteilt. Dem kamen sie jedoch nicht nach, sondern beleidigten die Beamten mehrfach. Der 29-Jährige spuckte gezielt in Richtung der Beamten, wodurch einer im Gesicht und ein weiterer an der Jacke getroffen wurden. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wogegen er sich erheblich wehrte. Weiter eilten ihm sein 28 Jahre alter Bruder und eine 22 Jahre alte Frau zu Hilfe und versuchten diesen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Alle Personen mussten unter erheblichem Personal- und Kraftaufwand der Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

Neben dem bespuckten Polizisten war ein weiterer Beamter durch Schürfwunden und Prellungen leicht verletzt worden. Die Brüder mussten die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Die 22-Jährige wurde ihrer Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Der 29-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte rechnen. Dem Bruder und der Begleiterin drohen unter anderem ein Verfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Und es gab einen weiteren Vorfall am Wochenende in Aalen. Dabei hat eine 20 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag zunächst ihre Mutter und anschließend einen Polizeibeamten angegriffen. Die psychisch auffällige Frau war in der Wohnung mit ihrer Mutter in Streit geraten und hatte sie am Hals gepackt. Nachdem eine Streifenbesatzung in die Wohnung gerufen wurde, fasste die junge Frau einem Beamten in das Gesicht und versuchte sich anschließend, unter anderem mit Fußtritten, der Festnahme zu widersetzen. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes vom Rettungsdienst in eine Fachklinik verbracht.

Die Polizei erinnert daran, dass es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Angriffen mit verletzten Polizisten im Bereich des Aalener Präsidiums gekommen war. In Welzheim hatte am Donnerstag vergangener Woche eine junge Polizeibeamtin bei einer Widerstandshandlung durch einen betrunkenen Autofahrer eine schwere Gesichtsverletzung erlitten und musste in das Krankenhaus eingeliefert werden. In Schwäbisch Hall hatten durch Flaschenwürfe ein Beamter eine schwere Handverletzung und ein Beamter eine leichte Verletzung erlitten. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. In Obersontheim hatten eine Polizeibeamtin durch einen Kopfstoß eine schwere Gesichtsverletzung und ihr Streifenkollege durch einen Biss eine leichte Verletzung erlitten. Der 28 Jahre alte Täter hatte zuvor ein Ehepaar auf offener Straße angegriffen.

Polizeipräsident Roland Eisele bekräftigt seine Einschätzung, dass diese gewalttätigen Übergriffe einmal mehr die zunehmenden Verrohungstendenzen in der Gesellschaft zeigten. „Wir werden sie mit aller Konsequenz strafrechtlich verfolgen und stehen in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus werden wir auch Schadensersatzansprüche prüfen“, so der Aalener Polizeipräsident.