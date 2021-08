Besonderer Tag für die Virngrund Elks

Erstmals sind die Ellwanger Baseballer nicht der Underdog. Als Tabellenzweiter gehen die Elks an diesem Sonntag gegen den Vorletzten aus Heidelberg auf den Platz. Das tun sie, nach längerer Pause, jetzt auch wieder vor heimischem Publik, zum vierten von sechs Heimspielen der Saison.

Auch um das Spiel herum sollte der kommende Spieltag ein besonderer werden. Angesagt ist das beste Wetter, das sich ein Baseballer nur wünschen könnte.

Die Elks freuen sich darauf wieder viel Schwung in die Arena am Hungerberg zu bekommen. Catering, Moderation und Musik sollen dazu beitragen, den Fans ein großartiges Baseballerlebnis zu bieten. Dazu kommt wieder einmal der First Pitch. An diesem Tag ein besonderer Gast – die Varta AG. Als Platin Partner des TSV 1846 Ellwangen und lokal ansässiges Unternehmen bekannt, wird Rainer Hald, CTO bei der Varta AG, die Tradition zu Beginn des Spiels fortführen und stellvertretend den Spieltag offiziell eröffnen. Des Weiteren haben die Varta AG und der TSV 1846 Ellwangen einen weiteren Programmpunkt für alle Zuschauer, geplant, dieser wird jedoch als Überraschung an dieser Stelle noch nicht namentlich genannt. Es lohnt sich also schon frühzeitig an den Platz zu kommen, um 11.45 Uhr an diesem Sonntag geht das offizielle Programm los.