Besinnliche Auszeit mit den Kappelbergchören Hofen

Eine Auszeit nehmen vom vorweihnachtlichem Trubel und dem nasskalten Wetter am zweiten Advent. Das dachten sich die zahlreichen Besucher, die in die Sankt-Georgskirche in Hofen strömten, um der Chormusik der Kappelbergchöre Hofen unter der Leitung von Ria Bullinger zu lauschen. Und so war das Konzert auch mit „Auszeit“ betitelt. Das Publikum wurde mit einem kurzweiligen Programm, bestehend aus weltlichen und geistlichen Liedern, verwöhnt.

Begleitet durch Klaviermusik erklang nach dem Einzug der Choristen „Lobe den Herrn, meine Seele“, gefolgt von dem von Manfred Bühler komponierten Lied „Liebe ist unendlich“. Mit Maierhofers „Weit, weit weg“ wurde ein Klassiker der Chormusik überaus klangvoll vorgetragen. Besonders in Erinnerung blieb den Besuchern die Chor-Interpretation des Schlagers „Wunder gibt es wieder“ von Katja Ebstein und auch „Can´t help falling in love“ ließ das Publikum in Erinnerungen schwelgen.

Dass auch kirchliche Musik schwungvoll klingen kann, zeigte der Chor durch ein rhythmisches Gospel-Medley, bestehend aus den traditionellen Stücken: „Burden down“, „Old time religion“ und „Soon and very soon“. Nachdem der Chor anschließend das besinnliche Lied „Sing’ ma im Advent“ vortrug, erklang von der Orgel die Sonatine aus der Kantate No. 6 von Johann Sebastian Bach, einfühlsam gespielt von Ingeborg Strohm-Scheurer. Ria Bullinger forderte anschließend das Publikum zum Mitsingen in einem gemeinsamen Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ auf, was vom Publikum gern und voller Sangesfreude angenommen wurde.

Anschließend machte der Männerchor mit dem Adventsjodler“ einen Ausflug in der Berge. Die Alpen-Atmosphäre wurde dabei durch das von Elvira Fürst (selbst Chor-Mitglied) gespielte Jagdhorn musikalisch bereichert. Das Jagdhorn kam auch zum Einsatz bei der musikalischen Umrahmung von „Amazing Grace“. Der Frauenchor intonierte danach eindrucksvoll „Hör den Klang der Stille“, wieder von Lorenz Maierhofer.

Als letztes Stück stimmte der Chor „Im Dunkel naht die Weihnacht“ auf die Weihnachtszeit ein, bevor die Besucher zusammen mit dem Chor „Macht hoch die Tür“ sangen.

Durch das souveräne Dirigat von Ria Bullinger konnte der Chor die differenzierte Dynamik stets gut abnehmen und die Lieder klangfarbenreich präsentieren. Für den langanhaltenden Applaus bedankte sich der Chor mit einer Zugabe: Mit „Farbigkeit steckt an“ wurden die Gäste schwungvoll auf den Nachhauseweg geschickt.

Zwischen den einzelnen Blöcken führte Petra Engmann unterhaltsam durch das Programm. Musikalisch begleitet wurde der Chor von Ingeborg Strohm-Scheurer (Piano) und Manuel Merz (Schlagzeug).

Das Konzert war als Benefizkonzert ausgelegt, Bernhard Graule stellte das Kirchenprojekt „Hungerhilfe in Ashera/ Eritrea“, der Patengemeinde der Kirchengemeinde Sankt Georg Hofen, vor. Nach knapp einer Stunde sah man nur glückliche Gesichter aus der Kirche kommen: Eine wirklich schöne Auszeit zum Ende des zweiten Adventswochenendes.