Besichtigung einer barrierefreien Musterwohnung

Wer mehr über barrierefreie und technische Lösungen für die eigene Wohnung erfahren will, kann am Mittwoch, 6. Juni, eine barrierefreie Musterwohnung des Kommunalverbands für Jugend und Soziales in Stuttgart besuchen. Organisiert wird die Fahrt vom Kreisseniorenrat Ostalb, der die entstehenden Kosten (Zugticket) übernimmt. Die Führung ist kostenlos. Abfahrtsort ist um 11.35 am Bahnhof Aalen (Gleis 2) und am Bahnhof Gmünd um 11.54 Uhr (Gleis 2).

Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis 30. Mai mit Vor- und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer und Abfahrtsort beim Kreisseniorenrat Ostalb unter 07361 / 503-1471 oder diana.starz@ostalbkreis.de nötig.