Beschwerden über neue LED-Lampen

Die Straßenlaternen mit den neuen LED-Lampen in Hofen kommen offenbar nicht bei jedem Bürger gut an, hat Hofens Ortsvorsteher Patriz Ilg in der Sitzung des Ortschaftsrates mitgeteilt. Es gebe Beschwerden, dass es nun zu hell im Schlafzimmer sei.

Nachdem beispielsweise in der Dorfstraße die alten Metall-Dampflampen gegen neue LED-Lampen ausgetauscht wurden, hätte es prompt Beschwerden gegeben. Seltsamerweise kämen die Beschwerden aber von Anwohnern, die gar nicht im direkten Bereich der neuen LED-Leuchtmittel wohnten. Es sei eben so, dass Menschen oft auf Veränderungen reagierten.

Eigentlich, so Ilg, sollte man froh über die neuen, energiesparenden Leuchtmittel sein. Sie würden das Licht ja nach unten richten und seien ein Beitrag gegen die Lichtverschmutzung. Das sehe man auch am Beispiel des Wegs zum Haldenhof. Er meinte aber auch, man solle die Leuchten noch nachjustieren und an eine andere Lichtfarbe denken. Ein gelbliches Licht sei besser wie das jetzige ungemütliche Weiß.