Beschädigte Ampel auf B29: Autofahrer müssen mit Stau rechnen

Noch bis Donnerstag müssen Autofahrer an der B29 zwischen Essingen und Aalen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund ist eine Ampel, die durch das Sturmtief „Antonia“ beschädigt worden ist. Das teilt das Regierungspräsidium am Dienstag mit.

Seit Oktober 2020 baut das Regierungspräsidium Stuttgart die B29 zwischen Essingen und Aalen aus. Aktuell befindet sich die Maßnahme im ersten Bauabschnitt, der knapp drei Jahre dauert. Dabei wird die bislang einbahnige B29 zwei Fahrspuren und einen Standstreifen je Fahrtrichtung erhalten, sodass aus zwei Spuren insgesamt vier werden.

Bedingt durch das Sturmtief „Antonia“ wurde die zentrale Ampelanlage am Knotenpunkt B29/L1080/L1165 beschädigt. Dabei ist der Ampelmast gebrochen und die Verkabelung wurde beschädigt. In Absprache mit der Polizeidirektion Aalen und einer Verkehrssicherungsfirma wurde ein Provisorium eingerichtet, das die bisher bestehenden Fahrbeziehungen aufrechterhält, jedoch nicht die ursprüngliche Leistungsfähigkeit erreichen kann.

Erhöhtes Stauaufkommen

Im Bereich des Knotenpunkts kann der fließende Verkehr derzeit entweder nur in Fahrtrichtung Stuttgart oder in Fahrtrichtung Aalen einspurig fließen, was zu erhöhtem Stauaufkommen in beide Fahrtrichtungen führt.

Die notwendigen Ersatzteile für die Ampelanlage wurden bereits bestellt. Somit soll der bisherige Zustand der Ampelanlage voraussichtlich am Donnerstag, 24. Februar, bis zum einsetzenden Feierabendverkehr wiederhergestellt sein.