Berufskolleg II: Lena Wesiak erzielt besten Schnitt

Die Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II in Aalen – Profile Geschäftsprozesse, Übungsfirma und Büromanagement – freuen sich über ihren Abschluss. 40 Schüler erhielten die Fachhochschulreife, die zum Studium an Hochschulen und Dualen Hochschulen berechtigt. Durch die Teilnahme an der Zusatzprüfung bekommen vier Schüler auch den Abschluss „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“. Diese zusätzliche Qualifikation ermöglicht den anschließenden Besuch der Wirtschaftsoberschule und das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife. Den besten Gesamtdurchschnitt bei der Prüfung zur Fachhochschulreife erzielte Lena Wesiak mit 1,1. Für die beste Leistung im Fach Betriebswirtschaftslehre mit 1,0 erhielt Ömer Faruk Uzun einen Sonderpreis vom Verein der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen. Die Absolventen (P=Preis, B=Belobigung):

Klasse 1BK2W/1

Said Afsin, Moritz Aubele, Larissa Böhm, Manuel Bosch, Bilge Cüzdan (B), Patrick Fischer (P), Aleyna Gürdal, Florian Harbich (B), Tim Kern, Kristina Kleinschmidt, Tim Krüger, Laura Lamla, Alexander Obholz, Theodoros Psomas, Jonas Schmutzert (B), Leonie Schönmetz (P), Samuel Schwarzer (P), Anja Traub (P), Ömer Faruk Uzun (P), Susan Weißmüller (B), Dominik Wolter

Klasse 1BK2W/2

Asli Ahiska (B), Ilayda Arslan, Marius Bullinger, Julia Epp, Rüya Eris, Lukas Fink, Luca Frei (P), Amelie Graf, Ekaterina Ionin, Phillip Kloss, Sophie Laukert (B), Lisa Pfisterer, Niklas Staubach, Max Stegmaier (B), Özge Üstün (B), Lena Wesiak (P), Meike Winter, Niruban Yeyavathanan (P), Lena Ziegler