Berufschulzentrum: Sanierung startet zu den Sommerferien

Mit Beginn der Sommerferien starten die Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude des Beruflichen Schulzentrums Schwäbisch Gmünd. Dies teilt das Landratsamt mit. Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen wird ab Mitte März eine Modulanlage auf dem Schulgelände installiert, in der Schüler, Lehrer und Verwaltung interimsweise untergebracht werden können.

Das Schulzentrum in Trägerschaft des Landkreises ist seit 1975 in Betrieb und erfordert nach über 40-jähriger intensiver Nutzung umfangreiche Sanierungsmaßahmen, vor allem im Bereich Brandschutz und bei den haustechnischen Anlagen. Außerdem müssen verschiedene bauliche und energetische Verbesserungen durchgeführt werden.

„Die Generalsanierung wird in vier großen Bauabschnitten erfolgen. Die Arbeiten pro Bauabschnitt werden voraussichtlich jeweils rund ein Jahr in Anspruch nehmen und immer mit Beginn der Sommerferien starten“, erläutert Achim Bihr, Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft beim Landratsamt Ostalbkreis, das geplante Vorgehen. Während der Sanierungsarbeiten sei ein Unterrichtsbetrieb in den jeweiligen Bauabschnitten nicht möglich. Es müssten daher Ausweichräume für 31 Klassenzimmer, fünf Fachräume sowie Lehrerzimmer und Räume für die Verwaltung bereitgestellt werden.

Da im Schulgebäude kein Platz für diese Anzahl an Ausweichräumen vorhanden ist, wird der Bedarf durch die Errichtung einer dreigeschossigen Modulanlage gedeckt. Diese Modulanlage befindet sich derzeit noch im Gmünder Gewerbegebiet „In der Krähe“. Ab dem 11. März wird die Modulanlage dort abgebaut, mit Tiefladern auf das Berufsschulareal transportiert und dort wieder aufgebaut. Im Zuge des Transportes der Module sowie bei den Aufbauarbeiten ist im Bereich der östlichen Parkplatzfläche des Beruflichen Schulzentrums mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Bereits im Spätherbst vergangenen Jahres war zur Vorbereitung des künftigen Standorts der Modulanlage die Buswendeplatte verlegt worden. Nach dem Aufbau der Containeranlage sind noch diverse Ausbauarbeiten im Gebäude sowie an den Außenanlagen erforderlich. Der Schulbetrieb in der Modulanlage soll dann ab Mitte Juni aufgenommen werden.