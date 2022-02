Berufsberatung im Explorhino

Zum zweiten Mal bietet die Hochschule Aalen am Samstag, 19. Februar, im Science Center Explorhino einen Berufsinformationstag an. Berufliche Interessen am Blickverhalten ablesen? Dieses psychologische Phänomen wird genutzt, um an diesem Tag im Explorhino Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen. Wie schon am 12. Februar können sich auch jetzt Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren von der Studienberatung der Hochschule Aalen und der Berufsberatung der Agentur für Arbeit beraten lassen und so Unterstützung bei der Studien- und Berufswahl erfahren.