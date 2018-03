Berufsbegleitend zum Master in Elektromobilität

Fünf Hochschulen im Land, darunter die Hochschule Aalen, arbeiten seit fünf Jahren in der Hochschulföderation Südwest (HfSW). Nun bieten sie den berufsbegleitenden Masterstudiengang Elektromobilität an, zu dem sie am Dienstag, 6. März, um 18 Uhr in den Stuttgarter Design Offices informieren. Das Angebot ist ein berufsbegleitendes Präsenzstudium, das sich an Ingenieure aus der Automobilindustrie richtet. Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung ist begrenzt, eine Anmeldung ist unter http://bit.ly/2EQgIOL möglich.