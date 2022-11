Berufsausbildung: Schulen und Unternehmen sollen an einem Strang ziehen

Ein volles Programm hat auf Sandra Boser, die Staatssekretärin im Kultusministerium Baden-Württemberg, in Aalen gewartet. Nach einem Besuch an der Technischen Schule Aalen wurde Boser im Bildungszentrum der IHK Ostwürttemberg erwartet. Vor ihrem Gastbeitrag beim Forum Bildungspartnerschaften wurde sie durch die modernen Ausbildungsräume des Bildungszentrums geführt.

Bereits zum zwölften Mal wurde das Forum Bildungspartnerschaften von der IHK Ostwürttemberg, Südwestmetall, der Handwerkskammer Ulm und dem Schulamt Göppingen veranstaltet. Siebzig Besucher, darunter viele Lehrkräfte und Vertreter aus den Unternehmen, aus Politik, der Verwaltung, Kammern und Verbänden, schätzten die Aktualität der Vorträge und Workshops.

Mit den Worten „Beim Forum findet ein Wissenstransfer zwischen Unternehmen und Schulen im Sinne der Schülerinnen und Schüler statt“ eröffnete Frank Neubert, stellvertretender Leiter des Bereichs Bildung bei der IHK Ostwürttemberg, das Forum. Für Markus Kilian, Geschäftsführer von Südwestmetall in Aalen, sind Bildungspartnerschaften mit Blick auf den Fachkräftebedarf wichtiger denn je. Dem stimmte Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, zu. Auch kleine Handwerksbetriebe würden von Kooperationen mit Schulen sehr profitieren, sagte er. Jörg Hofrichter, dem Leiter des Schulamts Göppingen, und Renzo Costantino, dem Leiter des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Schwäbisch Gmünd, war eine enge Zusammenarbeit der Schulen mit Unternehmen, aber auch mit den Eltern und Ehemaligen sehr wichtig, um die Berufsorientierung an den Schulen zu stärken.

Einen Einblick in die Zielsetzung der Bildungspolitik des Kultusministeriums gab Staatssekretärin Sandra Boser. „Bildung ist wichtig für den Wohlstand, deshalb brauchen junge Menschen faire Chancen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie“, so Boser. Der Ausbau der Digitalisierung dürfe auch nach der Öffnung der Schulen nicht enden. Ein Umgang mit digitalen Medien müsse für die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich werden. Eine große Herausforderung bestünde in den steigenden Schülerzahlen. „Allein in den letzten Monaten kamen aufgrund des Ukraine-Krieges 20 000 neue Schülerinnen und Schüler dazu. Gleichzeitig konnten 500 offene Lehrerstellen auch nach Schuljahrbeginn nicht besetzt werden“, berichtete die Staatssekretärin.

Zur Berufsorientierung hat Boser eine klare Meinung: „Schulen und Unternehmen müssen den sehr guten Weg der Bildungspartnerschaften gemeinsam gehen. Junge Menschen sollten erste Berufserfahrung in den Betrieben sammeln und Auszubildende als Botschafter an die Schulen kommen.“

Nachdem die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in Zeiten der Pandemie gelitten hat, wurden beim Forum Beispiele vorgestellt, wie die soziale Kompetenz in der Schule und im Betrieb gefördert werden kann. Thomas Eich konnte als Schulleiter des Gmünder Parler-Gymnasiums über viele Maßnahmen und Projekte an seiner Schule berichten, die Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein stärken. Auch bei Kessler + Co. in Abtsgmünd werden für die Auszubildenden verschiedene Programme zur Persönlichkeitsentwicklung angeboten. Personalreferent Fabian Sekler verwies dabei auf Aktionstage mit der Polizei, ein Bergwochenende mit einer Seilschaft über einen Gletscher, auf Kennenlerntage und viele weitere Gruppenaktivitäten. In dem anschließenden Workshop wurde das Thema „Soziale Kompetenz“ vertieft. Ein Austausch fand im Rahmen von Workshops auch zu „Bildungspartnerschaft Vision 2025“ und zur „Förderung der Attraktivität der dualen Ausbildung“ statt.