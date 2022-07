Bernd Blindow-Schule Aalen macht startklar für die Apotheke

24 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) haben nach zwei Jahren schulischer Ausbildung ihr Lehrgangszeugnis an den Bernd-Blindow-Schulen Aalen erhalten. In einem Rückblick auf diese gemeinsame Zeit erwähnte Schulleiterin Rebecca Trach-List im Namen des gesamten PTA-Teams auch gemeisterte Herausforderungen in Pandemiezeiten und unvergessliche, erfreuliche Momente. Alle Absolventen und Absolventinnen wurden neben den Zeugnissen außerdem mit pharmazeutischen und kosmetischen Geschenken bedacht. Das beste Examensergebnis erzielte Lena Lachenmeyer mit Ergebnissen in allen Prüfungsfächern von 1,0. Alle PTA-Dozentinnen und Dozenten der BBS Aalen wünschten dem Jahrgang für das nun folgende sechsmonatige Praktikum in der Apotheke alles Gute und freuten sich auf das nächste Wiedersehen zum Infotag am 15. Oktober an der Bernd Blindow Schule in Aalen (oberhalb des E-Centers), zu dem neben Interessenten auch immer viele Ehemalige kämen.