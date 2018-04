Die KJG Wasseralfingen lädt am Sonntag, 6. Mai, zur Bergmesse am Bildstöckle auf dem Braunenberg ein. Der Kirchenchor wird die Messe feierlich gestalten. Nach jahrelanger Betreuung durch die Kolpingsfamilie übernimmt dieses Jahr die KJG Wasseralfingen die Organisation. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Messe zu gelangen: Zum einen zu Fuß vom Wanderparkplatz in Röthardt aus. Treffpunkt und Start am Wanderparkplatz ist um 14.30 Uhr. Zum anderen besteht die Möglichkeit, mit dem Auto in der Kolonne zum Bildstöckle zu fahren. Treffpunkt für die Fahrer ist am Wanderparkplatz Attenhofen ebenfalls um 14.30 Uhr. Die Organisatoren bitten darum, Fahrgemeinschaften zu bilden. Bei schlechtem Wetter findet die Bergmesse im Tal in der Sankt Stephanuskirche um 15 Uhr statt. Wo genau ist auf einer Ansage auf dem Anrufbeantworter unter 07361 / 911940 zu hören.