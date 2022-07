Bergkapelle schnuppern im „Wind in den Weiden“

Ihr erstes Kinderkonzert hat die SHW-Bergkapelle in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen veranstaltet. Dort war alles auf den Besuch der drei Helden des Buches „Wind in den Weiden“ vorbereitet. Fantasievoll hatten die Verantwortlichen die Aula in eine Flusslandschaft verwandelt und so konnten viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ganz in die Welt des englischen Kinderbuchklassikers von Kenneth Grahame eintauchen.

Rund um die Komposition „Wind in den Weiden“ des Niederländers Johan DeMeij entwickelte das sinfonische Blasorchester aus Wasseralfingen ein Konzept, um den Kindern und Jugendlichen die Instrumente und ihre Eigenheiten vorzustellen. Die drei Protagonisten der Erzählung, Ratty die Ratte (Heike Kopp), Mole der Maulwurf (Johannes Looser) und der skurrile Mr. Toad (Achim Domhan), besuchten dabei die Veranstaltung und fühlten dem Dirigenten Günter Martin Korst und seinen Musikerinnen und Musikern auf den Zahn. Dabei erfuhr das junge Publikum, warum die Trompeter im Mittelalter die besten Schachspieler waren, worin der Unterschied zwischen Klarinette und Oboe besteht, wie groß Horn und Tuba wären, wenn sie nicht so gewickelt wären, und warum Querflöte und Saxofone zu den Holzblasinstrumente zählen, obwohl sie doch aus Metall sind.

Doch neben diesen kurzweiligen Informationen gab es auch Musik. Gewohnt gekonnt spielte das Orchester die sehr anspruchsvolle Suite. Zunächst stellten die Musikerinnen und Musiker einzelne Motive vor, um später die Sätze im Ganzen vorzutragen. So erlebten Kinder und Jugendliche, wie aus Vorstellungen Musik wird und wie diese Musik Bilder zeichnet, welche die Fantasie anregen.

Im Anschluss an das rund 60-minütige Kinderkonzert konnten sich die Kinder und Eltern bei der Ausstellung der Instrumente informieren und diese dank der desinfizierbaren Mundstücke aus den Try-Out-Boxes unter Anleitung von erfahrenen Musikerinnen und Musikern der Bergkapelle ausprobieren. Zum Mitnehmen gab es dann noch ein Ausmalbuch mit vielen Bildern und Informationen, gestaltet von Anika Sierra Eifert.