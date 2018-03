Bergheim entscheidet Schneeballschlacht

Testspiele sind keine normalen Spiele, das ist unlängst bekannt. Doch eigentlich gilt dieser Satz, da die Trainer beider Teams in diesen Spielen oftmals verschiedene Dinge ausprobieren. Beim Testspiel-Derby des Verbandsligisten TSV Essingen gegen den Landesligisten aus Bettringen galt dieser Satz aber aus einem ganz anderen Grund: den Wintereinbruch. Bei geschlossener Schneedecke auf dem Kunstrasen in Essingen setzte sich am Ende der Verbandsligist mit 2:1 durch.

„Wir haben uns kurz beraten und dann beide beschlossen, dass wir das Spiel durchziehen wollen“, sagt TSV Trainer Dennis Hillebrand über ein Gespräch mit seinem Trainerkollegen auf Seiten der Bettringer, Bernd Maier, und erklärt damit, warum das Spiel bei diesen Bedingungen überhaupt angepfiffen wurde. Zu Beginn zeigte sich auch sofort, warum diese Spiel auch viel mit Glück zu tun haben würde, denn bei einem langen Ball rutschte ein Essinger Abwehrspieler weg und eröffnete damit dem Bettringer Torjäger Johannes Eckl eine perfekte Torgelegenheit. Der frühere Schwabsberger in Diensten des Landesligisten nutzte diese eiskalt und erzielte die frühe Führung für die SGB. In der Folge übernahm der TSV aber nun die Spielkontrolle und erarbeite sich schließlich auch einige zwingende Torgelegenheit.

Wende scheitert vom Punkt

Die beste in Durchgang eins hatte dabei Essingens Stürmer Michael Wende, der nach einem Foul im Strafraum, aus elf Metern am stark reagierenden Torhüter der Bettringer, Manuel Ziesel, scheiterte. Aber auch aus dem Spiel heraus hatte Essingen gute Gelegenheiten. So setzt etwa Daniel Serejo, nach einer tollen Kombination über drei Stationen, den Ball über das Tor der Bettringer. Der Landesligist setzte immer wieder einige Nadelstiche und hätte sich durch Johannes Eckl beinahe ein weiteres Mal belohnt. Doch dieser setzte den Ball von der Strafraumkante neben das Tor. In der Folge wurde das Spiel immer nickliger und die Schiedsrichterin hatte einige Mühe, da noch den Überblick zu behalten. „Es ist normal, dass da etwas Unzufriedenheit reinkommt, wenn du deine Möglichkeiten nicht nutzen kannst. Eigentlich hätte wir zur Pause schon führen müssen“, sagt Hillebrand. Doch nach 45 Minuten stand es 0:1 aus Sicht der Essinger.

Nach der Pause wechselten beide Teams dann munter durch. Geschadet hat das vor allem dem Landesligisten, denn dieser fand in Durchgang zwei vor allem in der Offensive keine Mittel mehr. Essingen übernahm fortan die komplette Kontrolle und scheiterte bei seinen Gelegenheit entweder an den Bedingungen, an sich selbst oder am Torhüter der Gäste. Vor allem Essingens kroatischer Probespieler Marian Suto scheiterte zwei Mal aussichtsreich. „Bei Marian entscheidet sich in den kommenden Tagen, ob wir ihn verpflichten“, sagte Hillebrand. Bevor dann Bergheim den TSV für eine starke zweite Hälfte belohnte, musste Serejo das Feld verlassen. Er zog sich bei einem Zweikampf eine Risswunde am Schienbein zu. Dann bekam der TSV nach einem - auf diesem rutschigen Untergrund - zumindest fragwürdigen Handspiel eines Bettringers einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Bergheim souverän zum Ausgleich. Nur sechs Minuten später war es dann erneut Bergheim, der den Ball nach einem starken Zuspiel von Patrick Faber durch die Beine des SGB-Keepers zum 2:1-Sieg schob.

„Für Stani freut es mich besonders. Aber ich bin generell auch mit dem Spiel meiner Jungs in Hälfte zwei zufrieden“, so Hillenbrand. Ein weiterer Lichtblick in Hälfte zwei war der umtriebige und spielfreudige Maximilian Eiselt. „Es war ein gutes Spiel von ihm und wir erwarten genau solche Leistungen von ihm“, so Hillebrand weiter. Das für Sonntag angesetzte Testspiel gegen Heiningen wurde aufgrund von Spielermangel beim Gast abgesagt.