Der größte und erfolgreichste Musical-Komponist weltweit ist zweifellos Andrew Lloyd Webber. „Die große Andrew-Lloyd-Webber-Gala“ ist eine Hommage an den großen Komponisten mit Auszügen aus seinen Meisterwerken: „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“, „Evita“, „Sunset Boulevard“, „Starlight Express“, „Aspects of Love“, „Liebe stirbt nie“ oder „Song and Dance“. Am Donnerstag, 27. Dezember, ist diese Show um 20 Uhr in Aalen in der Stadthalle zu erleben. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Andrerw Lloyd Webbers Musik deckt die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen ab. Und gerade deshalb erfreuen sich sein Werk und seine Musik weltweit so großer Beliebtheit und stoßen in den verschiedensten Kulturkreisen auf Begeisterung. „Die große Andrew-Lloyd-Webber-Gala“ vereint all diese Emotionen und Gefühle zu einer sensationellen Show und macht sie zu ihrem Leitfaden.

Fünf Gesangssolisten und und acht Musicaldarsteller

Fünf Gesangsolisten und acht singende und tanzende Musicaldarsteller, alle direkt aus dem Londoner West End, nehmen die Zuschauer mit auf eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Auf der Bühne spielt ein 14-köpfiges Liveorchester, das speziell für diese Produktion zusammengestellt wurde.

Die Darsteller agieren auf Treppen und vor dem Orchester. Aufwändige Multimedia-Projektionen auf transparenten Vorhängen, auf Leinwänden hinter den Musikern und auf dem Bühnenboden, kreatives und modernstes „Video mapping“ und nicht zuletzt die farbenfreudigen Kostüme machen diese Show zu einem musikalischen und multimedialen Gesamterlebnis.

Ein Moderator führt in deutscher Sprache durch das gesamte Programm. Er verbindet die einzelnen Showblöcke und begleitet die Zuschauer auf ihrer musikalischen Reise.

Rasante Tanzszenen, großartig interpretierte Musik und gesanggewaltige Stimmen, die Andrew-Lloyd-Webber-Gala bietet all dies und macht sie zu einem kurzweiligen Vergnügen für jedermann – eine Show, die sowohl die Fans des Meisters begeistert als auch die Zuschauer, die Webbers Musik zum ersten Mal entdecken.