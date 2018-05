Beratungsstelle hat einen Förderverein

Um das Angebot der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle Aalen beziehungsweise Ostwürttemberg dauerhaft professionell aufrecht erhalten zu können, hat sich ein Freundeskreis der Beratungsstelle eingefunden und einen Förderverein gegründet.

Sieben engagierte Freunde und Unterstützer der Beratungsstelle sind nämlich der Bitte des Leiters Rudolf Salenbauch nachgekommen und haben sich zu einem Förderverein zusammengeschlossen, der ausschließlich auf die Beratungsstelle fixiert ist. Neben dem Diplom-Psychologen Rudolf Salenbauch und seiner Mitarbeiterin, Diplom-Psychologin Susanne Hädicke, fanden sich in der Aalener Weinstube Kaufmann Ansgar Kaufmann, der Musiker Klaus Momper, Studiendirektorin und Beratungslehrerin Christina Gößele, Hariolf Kirsch und Oberstudiendirektor Hans-Josef Miller ein. Miller wurde zum Vorsitzenden und Gößele und Momper zu den beiden Stellvertretern gewählt. Der Ellwanger Hariolf Kirsch übernahm das Amt des Kassierers.

Die Beratungsstelle wird durch die katholische und evangelische Kirche sowie durch Zuschüsse des Ostalbkreises, der Kommunen Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim finanziert. Aufgrund steigender Nachfragen und immer komplexer werdender Themenstellungen seitens der Ratsuchenden ergibt sich ein deutlicher Bedarf von zusätzlichen finanziellen Mitteln, um weiterhin professionell ausschließlich mit psychologischen Beratern und Psychotherapeuten unterstützend tätig sein zu können.

Der Förderverein will dazu beitragen, die zunehmend nachgefragte psychologische Beratungsarbeit auf fachlich hohem Niveau zu gewährleisten, sie kontinuierlich weiterzuentwickeln und an zukünftige Anforderungen anzupassen. Mithilfe des Fördervereins sollen unter anderem eine Qualitätssicherung für die Arbeit der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle, erweiterte Beratungsangebote und Hilfen für Ratsuchende, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung, Supervision und Fortbildung für Ehrenamtliche, Firmen und Institutionen sowie eine vermehrte Präsenz in Gesellschaft und Gemeinde erreicht werden.