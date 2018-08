Beratungsstelle für Schwangere und Migrantinnen: Ein Angebot für jeden

„Wir sind hier richtig nah dran an Schicksalen. Es gibt Probleme, es gibt aber auch Erfolgsgeschichten“, sagt Yasmin Khan. Und ihre Kollegin Mirjam Kuhn ergänzt: „Man lernt immer wieder neue Menschen kennen. Das ist spannend und interessant.“ Die beiden Frauen arbeiten bei der Schwangerschafts- beziehungsweise der Migrationsberatung der Caritas Ost-Württemberg, die in diesem Sommer ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Eines der vielen Angebote der Caritas ist die Schwangeren-Beratung, flächendeckend in der gesamten Region. In Anspruch nehmen kann sie jede Frau und jede Familie, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder Religion. Die Nachfrage ist groß, erzählt Yasmin Khan, die seit 13 Jahren Schwangere berät. Mehr als 300 Familien – die Frauen im Alter zwischen 15 und über 40 Jahren, hauptsächlich zwischen 20 und 35 Jahre alt – haben sich beispielsweise 2017 bei ihr gemeldet. Darunter sind viele, die sich einfach nur darüber informieren wollen, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen können, wenn sie einen neuen Erdenbürger erwarten. Es kommen aber auch viele zu ihr, die Unterstützung und Hilfe brauchen.

Ganz oben auf der Liste der Probleme steht die Suche nach einer Wohnung. „Viele wohnen noch bei den Eltern“, erzählt die diplomierte Sozialarbeiterin Khan, „und spätestens wenn sie ein Kind erwarten, wollen sie auch eine eigene Wohnung.“ Diese zu finden, sei jedoch ein schwieriges, oft sinnloses Unterfangen - „es gibt einfach nichts“. In die Beratung kommen aber auch Alleinerziehende, schwangere Schülerinnen, Auszubildende oder Studentinnen. Eines ist all diesen Frauen gemeinsam: Sie wollen ihr Kind zur Welt bringen, aber sie brauchen Unterstützung. Nicht zuletzt finanzielle. Hier gebe es zwar Hilfen, wie etwa das Erziehungsgeld.

Die Regelungen sind Yasmin Khan zufolge jedoch so komplex und kompliziert, dass es fachkundiger Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge bedarf. Dies kann zwar die Beratungsstelle selbst nicht leisten, sie kann jedoch sowohl in Aalen als auch in Ellwangen auf Ehrenamtliche zurückgreifen. Bei Frauen, die der deutschen Sprache nicht oder nicht ausreichend mächtig sind, müsse man zusätzlich auf Dolmetscher zurückgreifen.

Hier überschneiden sich die Arbeitsgebiete von Yasmin Khan und Mirjam Kuhn. Die Diplom-Sozialpädagogin ist seit 13 Jahren als Migrationsberaterin für erwachsene Zuwanderer zuständig. Zu ihnen zählen neu zugewanderte Spätaussiedler ebenso wie erwachsene Ausländer mit Bleiberecht oder solche aus diesen Personengruppen, die bereits länger in Deutschland leben. Ihnen hilft Mirjam Kuhn bei der Familienzusammenführung, bei der Suche nach einem Deutsch- und Integrationskurs, bei Fragen im Zusammenhang mit schulischer und beruflicher Qualifizierung, bei der Anerkennung der in ihrem Herkunftsland erworbenen Schul-, Hochschul- oder Berufsabschlüsse, bei der Kooperation mit Ämtern und Behörden und nicht zuletzt bei Bewerbungen und bei der Arbeitssuche.

Roma sind oft Anfeindungen ausgesetzt

Seit drei Jahren hat Mirjam Kuhn verstärkt Flüchtlinge zu betreuen, aber auch EU-Bürger, etwa Roma aus Osteuropa, die dort unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, oft Anfeindungen ausgesetzt sind und für die deswegen beengte Wohnverhältnisse in Deutschland immer noch die bessere Wahl sind.

Landläufig gelten sie zwar als „Wirtschaftsflüchtlinge“, aber, stellt die Sozialpädagogin klar: „Diese Menschen müssen hier bei uns arbeiten, um überhaupt einen Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen zu bekommen. Diese Arbeit müssen sie erst einmal finden.“ Oder sie hat es mit Frauen aus Afrika zu tun, die bereits auf der Flucht viel erdulden mussten bis hin zu Vergewaltigung und Todesangst auf dem Mittelmeer, die traumatisiert ankommen und dennoch möglicherweise keine Bleibeperspektive haben.

Auch Mirjam Kuhn erlebt nicht nur Probleme, sondern auch Erfolgsgeschichten. „Bei vielen meiner Klienten muss ich sagen: Hut ab, wie sie das geschafft und sich durchgebissen haben.“ Denn immerhin kümmern sich die beiden Beraterinnen um einen Personenkreis, der besonderer Zuwendung bedarf und für den manche Hürden nicht nur sehr hoch sind, sondern noch höher zu werden drohen.

Hebammen werden dringend gesucht

So tritt beispielsweise neben den fehlenden Wohnraum mehr und mehr der Mangel an Hebammen. Yasmin Khan erzählt: „Es gibt Schwangere, die im Februar entbinden und sich jetzt schon eine Hebamme gesucht haben.“ Tun die Frauen dies nämlich nicht rechtzeitig, haben sie ein großes Problem. Die Beraterin erzählt: „Für eine Schwangere suche ich schon seit eineinhalb Monaten eine Hebamme.“ Bei allen Herausforderungen ist sie sich dennoch mit ihrer Kollegin einig: „Wir haben eine schöne Arbeit!“