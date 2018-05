Beratungsangebot Frau und Beruf

Über die Themen Berufsorientierung, Karriereplanung, Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf können sich Frauen bei der Kontaktstelle Frau und Beruf informieren. Von Montag bis Freitag gibt’s kostenlose, neutrale und unabhängige Beratungen. Sprechzeiten sind Montagnachmittag, Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagvormittag in Aalen und Donnerstagvormittag in Ellwangen.

Terminvereinbarung sind unter frau-beruf@ostalbkreis.de oder 0162 / 2631236 möglich.