Berührende Einstimmung auf Weihnachten

Mit einem schönen Adventskonzert in der voll besetzten Nikolauskirche haben der Liederkranz und der Chor der Grundschule Waldhausen die Besucher auf Weihnachten eingestimmt. Wenn man etwas hervorheben darf, dann war es die festliche Kantate „Gelobt sei der da kommt.“ Dabei stellte der gemischte Chor die ganzen Facetten seines beeindruckenden Könnens unter Beweis. Aber auch die Kinder der Grundschule erfreuten mit berührend vorgetragenen Liedern.

Mucksmäuschenstill war es in der Kirche, als die großen und kleinen Sängerinnen und Sänger feierlich einzogen. Die Kinder sangen dabei nicht nur vom „Licht im Dunkel“, jedes einzelne trug auch ein Licht herein. Für ihre insgesamt vier Vorträge unter der Leitung von Susanne Schmid erhielten die kleinen Akteure den verdienten starken Beifall.

Mit zwei Liedern brachte der gemischte Chor unter der Leitung von Uschi Hassler die aufmerksam lauschenden Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst in adventliche und weihnachtliche Stimmung. Danach trat die Gruppe „Freevoices“ des Liederkranzes mit einem englischen Lied und einem in Zulu vorgetragenen sowie mit zwei deutschen Liedern – „Aber heidschi bum beidschi“ und „Weihnacht, frohe Weihnacht“ – in Aktion. Unterbrochen wurde der Gesang durch die Weihnachtsgeschichte in schwäbischer Mundart von Sebastian Blau, „’s Wegge’taler Kripple“. Die Wallfahrtskirche im Weggental liegt in Sebastian Blaus alias Josef Eberles Heimatstadt Rottenburg, in deren Mundart die Geschichte auch geschrieben ist. Vorgetragen wurde sie von Dirigentin Uschi Hassler.

Und dann begeisterte der gemischte Chor mit „Gelobt sei der da kommt“. Diese Kantate zur Adventszeit war ein eindrucksvolles Erlebnis für die ganze Gemeinde. Das Kommen Jesu in die Welt wurde als Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen ergreifend und festlich beschrieben. Markus Kohler glänzte hier als Solist. Verstärkt wurde diese berührende musikalische Darbietung durch Zwischentexte, die die Schülerinnen und Schüler Sebastian Stephan, Julia Steiner, Anna Klöpfer und Mika Huber vortrugen. Mit der Trompete begleitete Fabian Saur, am Keyboard saß bei mehreren Liedern Stefan Hahn-Dambacher.

Begrüßt und verabschiedet hatte die Besucher die Vorsitzende des Liederkranzes, Christine Reiger. Der Lohn für die tadellose Aufführung und die viele Probenarbeit, die ihr zugrunde lag, war am Schluss starker Beifall aller Besucher. Nach dem gemeinsam gesungenen „Oh du fröhliche“ lud der Chor zu einem kleinen Imbiss und Umtrunk im Gotteshaus ein.