Bepöbelt und leicht verletzt: Aggressive Männer werden in Aalen festgenommen

Anwohner des Fuchswegs haben am Dienstagabend die Polizei alarmiert. In einer Wohnung kam es laut Polizeibericht zu einem lautstarken Streit. Ein 43-Jähriger zeigte sich nach Eintreffen der Polizei den Beamten gegenüber aggressiv. Zuvor hatte er sich mit einem 37-jährigen Mann gestritten.

Als die Polizisten den 43-Jährigen mit zur Wache nehmen wollten, wehrte sich der Mann vehement und verletzte dabei einen der Beamten leicht.

18-Jähriger beleidigt Polizisten

Auch ein 18-Jähriger musste am Abend noch in Polizeigewahrsam genommen werden. Laut Pressebericht meldeten Zeugen einen umgestoßene Mülleimer in der Aalener Innenstadt. In der Nähe traf eine Streife auf zwei Männer, von denen einer sofort die Flucht ergriff. Der 18-Jährige konnte in der Gmünder Straße gestellt werden, wo er gegen die Metallverkleidung einer Hauswand schlug. Zudem beleidigte er die Polizisten heftig.