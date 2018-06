Benjamin Sezgin Deutscher Meister

Nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr bis 86 Kilogramm (kg) konnte sich der Ringer Benjamin Sezgin bei den Freistil-Meisterschaften im fränkischen Aschaffenburg erneut die Goldmedaille erkämpfen. Sezgin setzte sich in der 17 Teilnehmer starken Gewichtsklasse bis 79 kg in vier Duellen souverän durch und gewann in einem technisch überlegenen Finalkampf gegen Lucas Diehl vom ASV Schaafheim mit 10:0 die Deutsche Meisterschaft.

Im Achtelfinale ging zunächst Matthias Schmidt vom SRC Viernheim in Führung, doch Sezgin, der bei den Einzelmeisterschaften für seinen Heimatverein KSV Aalen an den Start ging, zündete in der zweiten Halbzeit ein technisches Feuerwerk und drehte das Duell auf einen 10:4-Punktsieg. Bereits im Viertelfinale kam es dann durch die Losung zum vorgezogenen Showdown gegen den amtierenden Vize-Europameister bis 79 kg, Martin Obst aus der Luckenwalder Kaderschmiede. Taktisch geschickt nutzte Sezgin in der letzten Minute die Aktivitätszeit seines Kontrahenten aus und legte den Luckenwalder auf die Schultern. Auch Obst’s Vereinskamerad Franco Büttner konnte den Durchmarsch des Aaleners im Halbfinale am Samstagabend nicht mehr verhindern und unterlag klar mit 8:0. Mit der neuerlichen Titelverteidigung und der gezeigten Leistung im gesamten Wettkampfverlauf empfahl sich Sezgin dem Bundestrainer für weitere Internationale Einsätze.