Benjamin Schurr folgt auf Hubert Vogel

(an) - Nach 18 Jahren in der Vorstandschaf hat Hubert Vogel bei der Hauptversammlung des Sportvereins Germania Fachsenfeld (SVG) das Amt des Vorsitzenden abgegeben. Sein Nachfolger ist der bisherige zweite Vorsitzende des Vereins, Benjamin Schurr. Bei der Versammlung wurden zudem zahlreiche langjährige und verdiente Mitglieder geehrt.

Im Vereinsheim sagte Hubert Vogel bei der letztmals von ihm geleiteten Hauptversammlung, finanziell und sportlich stehe der Verein gut da. Es sei ein leichtes Plus erzielt worden und die Mitgliederzahl bewege sich bei 1066. Durch eine Sondertilgung für das Darlehen des Kunstrasenplatzes sei der Schuldenstand deutlich reduziert worden. Auch Kassenrevisor Horst Schwella bescheinigte dem SVG eine tadellose Buchführung.

Ortsvorsteherin Sabine Kollmann freute sich über verschiedene Aktionen in diesem Jahr wie das Sommerfest oder die Vereinsmeisterschaften. Sie bedankte sich ebenfalls für die Arbeitseinsätze beim Dorffest.

Bernhard Elser, Vorsitzender für den Wettkampfsport im Turngau Ostwürttemberg, nahm de Ehrungen durch den Turngau vor. Die Ehrenurkunde für Übungsleiter erhielten Jürgen Fuchs, Petra Kohnle, Hans Kümmel und Martina Raab-Katzer. Die Ehrenurkunde in Bronze des Schwäbischen Turnerbunds (STB) erhielt Anita Wittek, die Ehrenurkunde in Bronze des Deutschen Turnerbunds (DTB) Margret Wagner. Die STB- Ehrenurkunde in Silber ging an Barbara Leis.

Vorsitzender Hubert Vogel ehrte anschließend Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitarbeit: für fünf Jahre Benjamin Blum, Patrick Dangelmaier, Ulrike Köble und Sven Wolfmaier; für zehn Jahre Christian Bullinger; für 15 Jahre Margret Wagner; für 30 Jahre Hans Kümmel; für 40 Jahre Hans Grimminger und Petra Kohnle.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: für 25 Jahre Andrea Meidert, Dagmar Modes und Benjamin Schurr; für 40 Jahre Werner Deger, Hartmut Feinauer, Ralf Fuchs, Rainer Hägele, Martina Henne, Elisabeth Koch, Antonia Looser, Jörg Meidert, Juliane Mühlbeck, Markus Rückle und Volker Schuberth; für 50 Jahre Manfred Brenner, Berthold Däffner, Wolfgang Egetenmeyer, Edeltraud Garber, Paula Köble, Karl Kurz, Dieter Oschwald, Johannes Schmid, Robert Schurr, Margarete Stelzer, Edmund Stock, Elfriede Thaler, Rainer Volk und Hans-Gerhard Wagner; für 60 Jahre Günter Bork, Eugen Brade, Gerhard Schöttle und Helmut Westphal; für 70 Jahre Karl Pfleiderer und Josef Sturm.

Für sportliche Leistungen wurde André Winkler geehrt.

Vor den Neuwahlen erklärte Hubert Vogel, dass er sich für das Amt des Vorstandes aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen könne. Ihm sei dieser Schritt nicht leichtgefallen, die Gesundheit gehe jedoch vor.

Zur Wahl als Vorsitzender stellte sich der bisherige zweite Vorsitzende Benjamin Schurr, der einstimmig zu Vogels Nachfolger gewählt wurde. Die Wahlvorschläge aus den Abteilungen wurden einstimmig bestätigt.

Verabschiedungen aus Ämtern gab es ebenfalls. Außer Hubert Vogel wurde auch Dieter Kuhn verabschiedet, der 28 Jahre die Abteilung Leichtathletik als Abteilungs- und Übungsleiter aufgebaut hat und nuzn als stellvertretender Abteilungsleiter ausschied.

Ein Antrag aus dem Ausschuss, die Übungsleiter vom Vereinsbeitrag zu befrreien, wurde nach längerer Diskussion bei einigen Enthaltungen angenommen. Es liege nun an der Vorstandschaft, die dadurch entstehenden Mindereinnahmen durch andere Finanzquellen aufzufangen.

Der neue Vorsitzende Benjamin Schurr gab einen Rückblick über das vergangene Jahr. Unter anderen nannte er die neue Leichtathletik- Gruppe für Kinder sowie eine zweite Eltern-Kind-Gruppe für Ein- bis Zweijährige. Die Ringer-Jugendabteilung zähle mittlerweile über 80 aktive Jungen und Mädchen.

In der Vorstandschaft, so Schurr weiter, sei leider das Gegenteil der Fall. Er sei mittlerweile fast alleine in der Vorstandschaft. Es fehle an einem zweiten und dritten Vorsitzenden. Und auch das Amt des Schriftführers sei seit drei Jahren nicht mehr besetzt. Hier müsse dringend etwas getan werden. Schurr möchte bis zur nächsten turnusmäßigen Hauptversammlung im April 2023 wieder ein schlagkräftiges Vorstandsteam zusammenstellen. Der Verein solle zukunftsgerichtet und zukunftsorientiert aufgestellt sein und sportlich und wirtschaftlich auf einer soliden Basis weitergeführt werden, sagte Schurr.