Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe: Schwäbisch international

Karten: Adler Apotheke, Beinstraße 6 in Aalen und Buchhandlung Henne, Karlstraße 51 in Wasseralfingen. Kartenvorbestellung: Nadja Finckh, Telefon 07361 / 923080.

Die Musikcomedians Ernst und Heinrich kommen mit ihrem Best-of-Programm „Nex Verkomma Lassa“ am Sonntag, 8. Mai, um 17 Uhr zu einem Benefizkonzert in den Kulturbahnhof KUBAA. Der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe von Soroptimist International.

Die beiden Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff, Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und des Sebastian-Blau-Preises für Mundart, Vollblutmusiker, Komödianten und Wortspielakrobaten ermöglichen tiefe humoristische Einblicke in die Welt der Schwaben.

Sie besingen skurrile Missverständnisse, entstanden durch schwäbische Phonetik, männliche Wochenendrituale und Zwangshandlungen, beschreiben schwäbische Formen von Nachhaltigkeit, empfangen „Experten“ per Video zu den Themen „business schwaebish“ für ausländische Besucher, Dialekt-Kompaktseminar oder Mostbirnen-Seminar, lassen in einem phantasmagorischen Reigen Personen vorbeihuschen, die uns im Alltag schon mal über den Weg gelaufen sind, uns womöglich erschreckt haben, und über die wir uns zum Glück im Ernst-und-Heinrich-Kontext schier scheps lachen können.