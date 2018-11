Beliebtheit des verkaufsoffenen Sonntags in Aalen ist ungebrochen

Auf ein goldenes Herbstwetter mit Sonnenschein mussten die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag verzichten. Doch trotz des Regens und angesichts der Veranstaltungen zum Auftakt in die närrische fünfte Jahreszeit war die Veranstaltung des Innenstadtvereins Aalen City aktiv gut besucht. Vor allem beim Streetfood-Festival auf dem Gmünder Torplatz war reges Treiben. Das Wetter spielte auch dem Einzelhandel in die Karten. Denn dieses machte Lust Lust auf Strickmützen, Mäntel, Winterstiefel und Co.

Noch bevor die Einzelhandelsgeschäfte ihre Pforten öffneten, herrschte am Gmünder Torplatz Hochbetrieb. Vor den 15 Foodtrucks bildeten sich zum Teil lange Schlangen. Das Angebot der Standbetreiber reichte von saftigen Burritos, deftigen Quesadillas über herzhafte Maultaschen bis hin zu exotischen Thai-Gerichten. Trumpf bei den Besuchern waren jedoch Burger in sämtlichen Variationen, die im Minutentakt über den Tresen wanderten. Auch dem Stadtrat Roland Hamm, der am Sonntag seinen 62. Geburtstag feierte, gelüstete es danach. Bevor er allerdings in einen solchen hineinbeißen konnte, verstrich angesichts des Ansturms eine gewisse Zeit.

Wer sich nicht anstellen wollte, hatte am Marktplatz die Gelegenheit, seinen Heißhunger bei Flammkuchen oder einer Bratwurst zu stillen oder sich beim italienischen Markt im Kubus mit Salami, Käse und Co. einzudecken. In das Einkaufscenter am oberen Marktplatz zog es ohnehin massenhaft Besucher. Ein Grund war der Pop-up-Store „unverpackt“, der hier offiziell am 21. November im Erdgeschoss seine Pforten öffnet. Am Sonntag gab Stephanie Adler bereits einen Einblick in das Sortiment des verpackungsfreien Supermarktes, der, wenn das Crowdfunding klappt, im April 2019 im Obergeschoss des Kubus’ eröffnen wird.

Gut besucht waren auch andere Geschäfte in der Innenstadt. Statt im Regen zu laufen, holten sich hier viele Anregungen für die bevorstehende Weihnachtszeit. Auch die ersten Adventskalender wanderten ebenso über die Theke wie Geschenke für die Lieben in Form von Spielzeug, Dekorartikeln, Gebrauchtwaren und Textilien.

Gebäck für Zwei- und Vierbeiner

Eher mau war es auf dem Aalener Spritzenhausplatz. Schade eigentlich. Denn hier verkaufte der Lions-Club Kocher-Jagst Getränke für einen guten Zweck. Nebenan machte ein Stand mit Stollen- und Früchtebrot-Probiererle Lust auf das Aalener Weihnachtsland, das am 26. November unter den Platanen seine Pforten öffnet. Adventsgebäck gab es auch an den Ständen von Alisha Czerlinsky und Nadide Besli vom Theater der Stadt Aalen. Sowohl für Zwei- als auch für Vierbeiner. Zwei Wochen lang haben die jungen Frauen mit Hilfe von Familie und Freunden gebacken, gebastelt und gewerkelt, um mit dem Erlös zwei Tierschutzvereine zu unterstützen.

Wer beim Jazzfest Veranstaltungen verpasst hat, konnte sich für 2019 Appetit holen. Felix Schellmann, Michael Mauß, Finn Stammler Judith Rube und Jakob Lenke, Saxofonschüler der Städtischen Musikschule, sorgten unter der Leitung ihrer Lehrerin Daniela Müller mit für swingende Töne.