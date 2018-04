Beliebteste Abschlussklassen erhalten Geldpreise

Drei erste Preise über 1500 Euro, 1000 Euro und 500 Euro hat die VR-Bank Ostalb an alle Schulklassen in ihrem Geschäftsgebiet ausgelobt, die im Jahr 2018 ihre Abschlussprüfungen ablegen werden. Am Dienstag wurden die drei Gewinnerklassen mit den Geldpreisen belohnt.

Bereits zum dritten Mal hat die VR-Bank im Dezember vergangenen Jahres alle Abschlussklassen aufgerufen, an der Aktion „Abschlussklassen-Voting 2018“ mitzumachen. „42 Abschlussklassen haben ihre tollen, überaus kreativen Schnappschüsse zum Abschlussklassen-Voting eingereicht. Insgesamt wurden 9270 Stimmen über unsere Voting-Plattform abgegeben. Das Interesse an diesem Voting war auch dieses Mal riesengroß,“ freut sich VR-Bank-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Weber.

Vom 19. Februar bis 14. März wurden die Abschlussklassen-Fotos auf der Homepage der VR-Bank hochgeladen. Im Zeitraum vom 15. März bis 21. März konnten Freunde, Bekannte, Verwandte und alle von den Schülern Animierten und Interessierten dann auf der Voting-Plattform über die eingereichten Fotos abstimmen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die drei Hauptgewinne gehen an das Parler Gymnasium (PG) Schwäbisch Gmünd (1500 Euro), das Sankt-Jakobus-Gymnasium Abtsgmünd (1000 Euro) und das Theodor-Heuss-Gymnasium THG Aalen (500 Euro). Die Geldpreise dienen in der Hauptsache dazu, den Klassen einen Abi-Ball zu finanzieren, deren Abschlussfahrt oder ihre Abi-Zeitung.