Beim SSV Aalen kann künftig Darts gespielt werden

Der SSV Aalen ist um eine Abteilung reicher. Künftig kann nämlich in einem Nebenzimmer der SSV-Gaststätte Darts gespielt werden. Getreu dem Motto „echt, familiär und nah“, ist diese Abteilung für alle, die Spaß am Darts haben. Es gibt zwei Automaten, an denen E-Darts gespielt werden kann, und bis zu vier Steeldarts-Boards.

Wie es dazu kam, berichtet Abteilungsleiter Uwe Holz: „Entstanden ist diese Idee bereits vor gut zwei Jahren. Aufgrund der Corona-Pandemie war es allerdings erstmal schwierig, das umzusetzen. Vor rund einem halben Jahr haben wir dann die beiden Darts-Automaten besorgt und aufgebaut.“

Lauffeuer dank WhatsApp-Gruppe

Vorstand Christian Jörg hat das Ganze schließlich forciert – und so wurde die Darts-Abteilung ins Leben gerufen. Uwe Holz, der selbst schon lange Mitglied beim SSV ist, hat sich bereit erklärt den Posten des Abteilungsleiters zu übernehmen. „Relativ schnell hatten sich einige gefunden, die sonst nur daheim für sich spielen, nun aber in Zukunft in der Liga oder allgemein in der Mannschaft spielen wollen“, berichtete Uwe Holz. Wie Christian Jörg betont, hat eine WhatsApp-Gruppe das Ganze ins Rollen gebracht. „Wir hatten das ja noch nicht beworben. Die Spieler unter sich hatten eine WhatsApp-Gruppe gegründet und so verbreitete sich das.“ Auf der Instagram-Seite des SSV Aalen kann man sich künftig über die Darts-Abteilung informieren.

Um 19.01 Uhr geht es immer los

Trainiert wird immer donnerstags ab 19.01 Uhr – in Anlehnung an das Gründungsjahr 1901. Ab März werde man eine Mannschaft im Dart-Sportverband-Schwaben melden. „Gespielt wird in der C-Liga. Da die Mannschaft neu gegründet ist, starten wir ganz unten. Bis auf eine Ausnahme sind es Spieler, die bislang noch nie in einer Mannschaft gespielt haben. Das Potenzial aufzusteigen, ist aber auf jeden Fall vorhanden“, sagt Uwe Holz.

Steeldarts ebenfalls im Angebot

Auch Steeldarts soll beim SSV Aalen vorangebracht werden. „In Straßdorf spielen wir mit zwei Mannschaften Steeldarts. Da das Lokal leider schließen musste, waren wir auf der Suche nach einem neuen Spielort. Da war es naheliegend, dass wir beim SSV neben dem E-Darts auch mit dem Steeldarts starten“, so Holz. Beide Straßdorfer Mannschaften wurden nun umgemeldet und die Spieler dem Verein angegliedert. Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksliga und die Zweite, die erst in dieser Saison gestartet ist, in der Kreisliga.

„Mit der ersten Mannschaft wollen wir in naher Zukunft Richtung Baden-Württemberg-Liga. Über lange Sicht wäre der Aufstieg in die Bundesliga natürlich ein Traum“, so Uwe Holz. Die zweite Mannschaft hat bereits an diesem Samstag um 16 Uhr das allererste Heimspiel beim SSV, die Erste dann eine Woche später: ebenfalls am Samstag um 16 Uhr.

Mit einem Klischee aufräumen

Der SSV möchte mit der Gründung der Abteilung weg von einem Klischee, mit dem der Darts-Sport für viele bis heute noch behaftet ist: „Für viele ist es immer noch nur ein Kneipensport, verbunden mit Rauchen und Alkohol. Klar kann man auch bei uns mal ein Bier trinken, geraucht werden darf allerdings nicht. Der Sport soll einfach im Mittelpunkt stehen“, erklärt Christian Jörg. Uwe Holz sieht die Gründung als große Chance: „Wenn ein gestandener Verein wie der SSV das macht, kann man den Leuten zeigen, dass Darts richtiger Sport ist.“

Verschiedenste Altersgruppen spielen miteinander

Das Besondere am Darts sei, dass es wirklich jeder spielen kann, ganz egal wie alt man ist. „Wenn man aktiv in anderen Sportarten spielt, ist der Altersunterschied maximal zehn, 15 Jahre. Beim Darts gibt es das nicht – da kann der 18-Jährige mit dem 70-Jährigen spielen. So entstehen dann neue Verbindungen, die es ohne Darts in dieser Art möglicherweise niemals geben würde“, sagt Christian Jörg.

Wer sich selbst mal ein Bild von der Darts-Abteilung machen möchte, ist donnerstags ab 19.01 Uhr jederzeit willkommen. Aktuell spielt mit Daniela Schug eine Frau in der Steel-Darts-Mannschaft, die im kommenden Jahr bei den deutschen Standorten der PDC Women´s Tour angreift. „Sie ist bereits gegen Lisa Ashton, die eine der besten Spielerinnen aller Zeiten ist, angetreten. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch mehr Frauen für den Darts-Sport begeistern lassen und bei uns vorbeischauen“, so Holz abschließend.