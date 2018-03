Beim Schierle-Areal fallen jetzt Bäume

Im Zuge der von dem aus Aalen stammenden Münchner Investor Jürgen Stark auf dem Schierle-Areal an der Schleifbrückenstraße geplanten Wohnbebauung, soll ein Weg mit zwei Aussichtsplattformen entlang des Kochers entstehen.

Damit werde der Kocher auch an dieser Stelle renaturiert und für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht, heißt es in einer Mitteilung der mit der Bebauung befassten JMS Projektentwicklungsgesellschaft mbH.

In dem neuen Wohnquartier sollen zahlreiche Sträucher und Bäume gepflanzt werden, um als Teil des Stadtgartens zu wirken. Um mehr Licht ins Quartier zu bringen, müssen nach Mitteilung des Investors auch etliche Bäume gefällt werden. Die Erlebbarkeit des Kochers soll so erhöht werden. Damit werde der Stadtgarten mit dem neuen Wohnquartier bis hin zur Remontesiedlung noch besser verbunden.

Das gesamte Schierle-Gelände ist deshalb bereits seit dem 13. Februar gesperrt. Die eigentlichen Baumfällarbeiten beginnen am Montag und gehen voraussichtlich bis zum kommenden Donnerstag.In dieser Zeit ist es nicht möglich, auf dem Schierle-Areal zu parken.

Das Kino am Kocher mit der Bar am Venushafen als auch der ebenfalls im Schierle-Gebäude ansässige Betreuungsverein Ostalb sind während der gesamten Zeit ungehindert erreichbar, der Spielbetrieb des Kino am Kocher wird nicht beeinträchtigt. Als Dank für die Kooperation überlässt der Münchner Investor das Holz zur Verwertung dem Kino am Kocher, teilt der Münchner Investor mit.