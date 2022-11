Beim Ostalb-Hackathon vereint sich die geballte Innovations-Power

Geschlafen wurde wenig am vergangenen Wochenende beim Ostalb-Hackathon in der neuen Aula an der Hochschule in Aalen. Insgesamt 130 Studierende der ostwürttembergischen Hochschulen sowie Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler von Gymnasien aus der Region haben innerhalb von 48 Stunden kreative und innovative Ideen erarbeitet.

Knappe Zeit muss bestmöglich genutzt werden

Da galt es, die knappe Zeit bestmöglich zu nutzen. Das Ziel dabei: in interdisziplinären Teams Lösungen auf konkrete Fragestellungen, den sogenannten Innovations-Challenges, zu generieren. Die Challenges ausgedacht hatten sich: #AalenHeidenheim, Gemeinsam Digital (Future-Mobility-Challenge), Mapal (Data AutomationChallenge), Bosch (Digital Twin-Challenge) und Voith (Green Production Challenge). Die Teams wurden bei der Generierung ihrer Ideen durch einen Impulsvortrag zum Thema Design Thinking und einen Inno-Talk unterstützt. Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit, sich mit den Mentorinnen und Mentoren der Challenge-Geber auszutauschen.

Unternehmen sind angetan von den Hackathon-Teilnehmern

Die Vertreterinnen und Vertreter aus den Unternehmen waren dabei nicht nur von den kritischen Fragen der Teilnehmenden angetan, sondern auch von deren Kreativität und technischem Knowhow begeistert: „Die Atmosphäre, Zusammenarbeit und die Kreativität haben uns wirklich beeindruckt. Wir konnten engagierte und kreative Leute im digitalen Umfeld kennenlernen. Die Teams, die sich mit unserer Challenge beschäftigt haben, dürfen ihre erarbeiteten Ideen bei uns im Haus noch einmal präsentieren. Wer weiß, vielleicht entsteht aus diesem Kontakt ja noch mehr – wir haben einige offene Stellen zu besetzen,“ fasste eine Vertreterin von Bosch das Wochenende aus Unternehmenssicht zusammen. Neben den Ideen der Teams setzen die Challenge-Geber durch eine Teilnahme am Ostalb-Hackathon vor allem auch auf einen frühen Zugang zu Talenten. In Zeiten eines sich zuspitzenden Fachkräftemangels und intensivem Wettbewerb um die besten Köpfe haben das auch weitere Unternehmen in der Region erkannt und eine Beteiligung am Ostalb-Hackathon 2023 angekündigt: „Wir haben mittlerweile eine Art Warteliste für Unternehmen, die unbedingt mit dabei sein möchten“, wusste Landrat Joachim Bläse, Schirmherr des Ostalb Hackathons, zu berichten. Auch er freute sich über die positive Entwicklung und große Resonanz auf das Angebot: „Für uns war das ein absoluter Quantensprung im Vergleich zum Vorjahr. Nach dem ersten Versuch im vergangenen Jahr sind wir dieses Jahr senkrecht durch die Decke gegangen. Ich bin beeindruckt von der Community, freue mich über die positive Rückmeldung von allen Beteiligten und bin ein glücklicher Schirmherr.“

Ergebnisse werden stolz präsentiert

Voller Stolz auf das Erreichte präsentierten die Teams am Sonntag dann die Ergebnisse des Wochenendes vor einer Jury, die die Ideen und Ausarbeitung bewertete und für jede Challenge ein Sieger-Team kürte. Pro Challenge wurde ein Preisgeld von 1000 Euro ausgeschüttet. Zudem wurden die beste technische Lösung und ein Publikumsliebling gewählt. Der Wettbewerbsgedanke trat am Ende aber eigentlich in den Hintergrund. Etwas mit nach Hause nehmen konnten alle Beteiligten – ob Siegerscheck, neue Impulse oder neue Kontakte. So dürfen die Organisatoren auch im kommenden Jahr auf eine breite Unterstützung für den Ostalb-Hackathon bauen. Hausherr und Rektor der Hochschule Aalen, Harald Riegel, versprach alles dafür zu tun, dass der Ostalb-Hackathon auch im kommenden Jahr, an gleicher Stelle, wieder zu einem großen Erfolg werden könne.

Veranstalterteam völlig übernächtigt, aber auch glücklich

Auch das völlig übernächtigte Veranstalterteam, Benjamin Braun und Janick Oswald, war begeistert von einem erfolgreichen Wochenende: „Es war wirklich anstrengend. Wir hatten aber auch viel Spaß und konnten unsere eigenen Erwartungen in puncto Interesse am Format in der Region und Anzahl der Teilnehmenden weit übertreffen. Eine gute Ausgangslage für das kommende Jahr“, so Oswald.