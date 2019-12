Beim Nikolauskonzert der Aalener Musikschule gab’s nicht nur Adventslieder

Gleich zu zwei Nikolauskonzerten hat die Aalener Musikschule am Nikolaustag eingeladen. Nachmittags sind die Kleinen an der Reihe gewesen. Am Abend haben dann die älteren Schüler dioe Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm verwöhnt.

Beim Konzert der Kleinen spielten zahlreiche junge Solistinnen und Solisten sowie das Streichervororchester und das Vorstufenorchester der Jugendkapelle dem Nikolaus vor, was sie in den letzten Wochen und Monaten geübt haben. Der lobte die jungen Musikanten für ihren Fleiß und belohnte sie für ihre guten Leistungen mit kleinen Geschenken.

Schwerpunkt auf klassischen und zeitgenössischen Stücken

Auch beim Programm der älteren Eleven gab es Advents- und Weihnachtslieder wie „Macht hoch die Tür“ oder „Jingle Bells“, gespielt vom Klarinettenquartett aus der Klasse von Merlin Felix, zu hören. Die Schwerpunkte lagen jedoch eher bei klassischen und zeitgenössischen Kompositionen. Den Auftakt hatte schlagfertig und treffsicher ein Percussion-Ensemble aus der Klasse von Philipp Schiegl übernommen. Bei einer Samba von Mitchell Peters und „Saltina“ von Eckhard Koortzki kam vor allem das neue, große Marimbafon klanglich eindrucksvoll zur Geltung. Aus der Saxofonklasse von Daniela Müller hörte man Finn Stammler mit einer modernen Fantasie Impromtu von André Jolivet, Leander Pecher mit einem temperamentvollen Csárdás von Jascha Gurewich und David Haas mit „Petit Jeu“ und einem Foxtrott von Paul Harris. Am Klavier wurden die jungen, gut vorbereiteten Saxophonisten jeweils von Vitaliya Fedosenko begleitet.

Judith Mitterbauer, Klarinette, vervollständigte die Riege der Bläser mit einem Satz aus der Sonate für Klarinette und Klavier von Camille Saint-Saens. Ein klarer, reiner Ton und die lebhafte Gestaltung des melodiösen Themas prägten dabei das Spiel der jungen Klarinettistin. Den Pianistennachwuchs der Musikschule vertrat Alexander Sawwa mit dem Stück „Die Lerche“ von Mili Balakirev. Er überzeugte sowohl durch seinen variablen Anschlag - mal subtil, dann wieder sehr markant – als auch durch seine flinke, geschmeidige Technik. In respektablem Tempo sauste er die Klaviatur hinauf und hinunter.

Das Gitarrenensemble von Neven Sulic sorgte mit klassischen Sätzen und traditionellen Songs aus Irland und England für einen reizvollen klanglichen Kontrast im Programm. Zum Abschluss hörte man das Junge Kammerorchester mit den beiden sehr jungen Solistinnen Felicitas Hahn, Viola, und Patricia Wolf, Violine, unter der Leitung von Stephan Kühling.