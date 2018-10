Beim new.New Festival dabei

Das Digitalisierungszentrums Ostwürttemberg (DigiZ) hat sich auf dem Technologie-Event new.New Festival in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart präsentiert. Das Technologie-Event war das erste Treffen aller zehn neuen Digitalisierungszentren und deren Akteure im ganzen Land. Peter Schmidt, Manager des DigiZ in Ostwürttemberg, sagte in der Nachbetrachtung: „Das Festival wollten und konnten wir nutzen, um nicht nur das DigiZ, sondern auch die Region zu präsentieren, da beide quasi zusammengehören, wie zwei Seiten einer Medaille.“ Foto: IHK Ostwürttemberg