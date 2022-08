Beim Italo-Classic-Treffen gibt es motorisierte Oldies und viel „Dolce Vita“

Vor fünf Jahren hat das erste Italo-Classic-Teffen in Aalen stattgefunden. Das Vorhaben, dieses alle zwei Jahre über die Bühne gehen zu lassen, scheiterte aus organisatorischen Gründen und dann wegen Corona. Jetzt geht die Veranstaltung für Oldtimer- und Youngtimer-Freunde in die zweite Runde. Am Samstag, 3. September, dürfen sich diese über zwei-, drei- und vierrädrige Raritäten aus vergangenen Zeiten freuen, verspricht Emilio Piazza.

Der in Aalen aufgewachsene und seit fünf Jahren in Stuttgart lebende Veranstalter hat in der Kreisstadt schon etliche Events organisiert, unter anderem in verschiedenen Clubs und zuletzt im Ostertag, als er im Rahmen der Fußball-EM im Juli 2021 beim Endspiel Italien gegen England das dortige Public-Viewing organisierte.

Selbst ein begeisterter Liebhaber alter Autos und Vespas hat er 2017 das Italo-Classic-Treffen in Aalen ins Leben gerufen, das seinen Worten zufolge super angekommen sei. Dass auch die zweite Veranstaltung am 3. September bei den Aalenern und Gästen von auswärts punkten wird, davon ist der 33-Jährige überzeugt. Sofern das Wetter mitspielt.

„Die Besucher erwartet ,La dolce vita’“, kündigt Emilio Piazza an. Neben in mühevoller Kleinarbeit liebevoll restaurierter oder im Originalzustand erhaltener Fahrzeuge wie der legendäre Fiat Cinquecento oder urige Vespas gibt es vor der Eisdiele Rino in der Mittelbachstraße und auf dem Spritzenhausplatz ein buntes Rahmenprogramm, an dem auch das Autohaus D’Onofrio mit der Präsentation von Oldtimern und neuen Modellen mitwirkt. Überdies dürfen sich die Besucher auf Livemusik, Tanz-aufrtitte sowie auf Pizzen und Arancini (aus Sizilien stammende frittierte und gefüllte Reisbällchen) an der Apinobar freuen. Für das Dessert danach sorgt die Eisdiele Rino, sagt Piazza, der bei der Veranstaltung auch von seiner Frau und seinen in Aalen lebenden Eltern unterstützt wird.

Ab 10 Uhr werden die Oldtimerfreunde, die aus dem ganzen süddeutschen Raum anreisen werden, empfangen, sagt der 33-Jährige. Bis 18 Uhr werden sie hier Oldtimer & Youngtimer unterschiedlicher Baujahre präsentieren. Auch Aalener, die ihre Schätze auf zwei oder vier Rädern präsentieren möchten, können das ohne vorherige Anmeldung, sagt Emilio Piazza. Im Gegensatz zum Streetfood-Spektakel, das am vergangenen Wochenende auf dem Greutplatz stattgefunden hat, werde auch kein Eintritt verlangt. „Jeder, der kommen möchte, ist herzlich willkommen.“